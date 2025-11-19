Gigantyczne utrudnienia na kolei. Nie żyje młody chłopak. Pociągi stoją, jadą jednym torem i znikają z rozkładu
Od godzin popołudniowych pasażerowie jadący przez stację Warszawa Ursus zmagają się z poważnym paraliżem na torach. Zarówno SKM, jak i Koleje Mazowieckie informują o dużych opóźnieniach, kursach kierowanych objazdami i nagłych odwołaniach. Ratusz przekazał pilny komunikat, ostrzegając, że sytuacja może potrwać wiele godzin.
Zdarzenie na torach w rejonie Ursusa całkowicie zaburzyło pracę pociągów w tej części aglomeracji. Ruch wprowadzono tylko jednym torem, co natychmiast wywołało kaskadę opóźnień. Składy jadą wolniej, zatrzymują się na innych peronach niż zwykle, a część z nich w ogóle nie dojeżdża do planowanych stacji.
Pasażerowie informują o tłoku, trudności z wejściem do pociągów i nagłych zmianach trasy. Część składów skierowano na tory dalekobieżne, przez co omijają przystanki na terenie Warszawy. Inne kursy są skracane lub całkowicie odwoływane, co tylko zwiększa chaos.
Miasto wydało oficjalny komunikat, w którym podkreśla, że przepustowość torów jest znacznie ograniczona, a zmiany mogą pojawiać się z minuty na minutę. Przewoźnicy proszą, aby pasażerowie śledzili tablice odjazdów i portal pasażera PKP, ponieważ kolejne decyzje zapadają na bieżąco.
Utrudnienia dotyczą wszystkich najważniejszych połączeń w tej części Warszawy. Problemy zgłaszają pasażerowie linii S1 oraz pociągów Kolei Mazowieckich jadących w stronę Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego. Według pierwszych szacunków opóźnienia mogą wynosić od 20 do nawet 40 minut, choć w szczycie komunikacyjnym sytuacja może się jeszcze pogorszyć.
Część podróżnych informuje o przesiadkach na ostatnią chwilę oraz zmianach peronów tuż przed odjazdem. Takie sytuacje są szczególnie kłopotliwe w godzinach popołudniowego szczytu, kiedy ruch jest największy, a każdy skład jest kluczowy dla płynności komunikacji.
Co to oznacza dla ciebie
Jeżeli dziś jedziesz przez Ursus, zaplanuj podróż z dużym wyprzedzeniem i przygotuj się na opóźnienia. Sprawdzaj rozkład nawet na kilka minut przed odjazdem, bo pociąg może odjechać z innego peronu lub zostać skierowany objazdem. Warto również rozważyć alternatywne środki transportu — autobusy, tramwaje lub dojazd inną linią — szczególnie w godzinach największego ruchu, bo sytuacja może w każdej chwili się zmienić.
