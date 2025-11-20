Gigantyczne utrudnienia na torach. Po wypadku notują ogromne opóźnienia

20 listopada 2025

Od godzin porannych na jednym z kluczowych szlaków kolejowych doszło do poważnego zdarzenia, które całkowicie zdestabilizowało ruch pociągów dalekobieżnych. W wyniku wypadku na torach opóźnienia sięgają już ponad godziny, a sytuacja wciąż się pogarsza. PKP Intercity potwierdza liczne utrudnienia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dwa pociągi z ogromnymi opóźnieniami

Z danych portalu pasażera wynika, że najpoważniej opóźnione są obecnie:

IC „PODLASIAK” relacji Suwałki – Szczecin Główny
– opóźnienie: 65 minut

IC „DĄBROWSKA” relacji Wrocław Główny – Białystok
– opóźnienie: 33 minuty

Według informacji służb, źródłem problemów jest wypadek na torach, który wymusił wprowadzenie ograniczonego ruchu na jednym z torów oraz zmianę trasy dla części składów. Maszyniści muszą dodatkowo zwalniać na wybranych odcinkach, co potęguje opóźnienia.

Co się stało na torach

Rzecznik przewoźnika potwierdza, że doszło do „zdarzenia z udziałem osoby postronnej”, co spowodowało konieczność wstrzymania części kursów i przeprowadzenia czynności służb. Dopiero po ich zakończeniu przywrócono ruch, ale w trybie mocno ograniczonym.

Pociągi kierowane są objazdami, a na niektórych odcinkach obowiązuje ruch jednotorowy. Część kursów nie zatrzymuje się na wszystkich stacjach.

Gigantyczne utrudnienia dla pasażerów

Sytuacja dotyczy jednego z najważniejszych korytarzy z północy na zachód i z południa na wschód kraju, dlatego skutki odczuwają pasażerowie z kilku województw.

W praktyce oznacza to:

– wydłużony czas podróży nawet o 60–90 minut
– ryzyko utraty przesiadek
– zmiany peronów bez wcześniejszych zapowiedzi
– możliwe dalsze opóźnienia kolejnych kursów

PKP prosi podróżnych o śledzenie komunikatów na bieżąco, ponieważ zmiany są wprowadzane dynamicznie.

Co to oznacza dla ciebie

Jeśli podróżujesz dziś pociągami IC na trasach północ–zachód lub południe–wschód, musisz liczyć się z poważnymi opóźnieniami i możliwością zmian w kursowaniu. Warto pojawić się wcześniej na dworcu i śledzić tablice oraz aplikację Portalu Pasażera.

