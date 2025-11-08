Gigantyczne utrudnienia. Tragedia na torach pod Nasielskiem. Kobieta zginęła pod pociągiem Intercity
W sobotę, 8 listopada 2025 roku, tuż po godzinie 12, w rejonie stacji Kątne w gminie Nasielsk doszło do tragicznego wypadku. Pociąg Intercity relacji Łódź Fabryczna – Kołobrzeg śmiertelnie potrącił kobietę. Pomimo natychmiastowej reakcji maszynisty i wezwanych służb ratunkowych, życia poszkodowanej nie udało się uratować.
Dramat na stacji Kątne
Do zdarzenia doszło na początku peronu, gdzie – według wstępnych ustaleń – kobieta znalazła się w torowisku w momencie, gdy nadjeżdżał pociąg pasażerski. Siła uderzenia była ogromna. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, strażacy oraz prokurator, który nadzorował czynności dochodzeniowe.
Ruch kolejowy w rejonie Kątnego został całkowicie wstrzymany na kilka godzin, co spowodowało utrudnienia na trasie Warszawa–Gdańsk. Dopiero po zakończeniu czynności śledczych i uprzątnięciu torów przywrócono przejazdy pociągów.
Śledczy ustalają tożsamość ofiary
Funkcjonariusze zabezpieczyli rzeczy osobiste kobiety, w tym dokumenty, które pomogą w potwierdzeniu jej tożsamości. Ustalono również, że zarówno maszynista, jak i kierownik pociągu byli trzeźwi. Okoliczności tragedii będzie teraz badać Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.
Na miejscu pracowali także przedstawiciele PKP PLK, zajmujący się analizą wypadków kolejowych i oceną stanu infrastruktury po zdarzeniu.
Co to oznacza dla podróżnych?
Wypadek spowodował znaczne opóźnienia w ruchu pociągów na północnym odcinku linii Warszawa–Gdańsk. PKP Intercity poinformowało, że wszystkie kursy zostały przywrócone po godzinie 16, jednak część składów dotarła do celu z dużym opóźnieniem.
To kolejna w ostatnich tygodniach tragedia na torach w regionie mazowieckim. Policja apeluje, by nie przekraczać torów w miejscach niedozwolonych i zachować szczególną ostrożność w rejonie peronów oraz przejazdów kolejowych. Jedna chwila nieuwagi może skończyć się śmiercią.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.