Gigantyczne utrudnienia w metrze. Pociągi kursują na skróconej trasie
Poważne utrudnienia wystąpiły dziś rano na drugiej linii warszawskiego metra. Do zdarzenia doszło na stacji Kondratowicza, gdzie mężczyzna wpadł na torowisko. Na szczęście samodzielnie z niego wyszedł i nie odniósł poważniejszych obrażeń. Na miejsce natychmiast wezwano służby, a poszkodowanym zajęła się załoga pogotowia ratunkowego.
W związku z incydentem ruch pociągów na linii M2 odbywa się obecnie w skróconej relacji Bemowo – Trocka. Dla pasażerów uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, która kursuje na trasie Metro Bródno – Kondratowicza – Św. Wincentego – Kołowa – Handlowa – Unicka – Metro Trocka. W drogę powrotną pojazdy kierowane są przez Trocką, Borzymowską i Św. Wincentego.
Czasowo wyłączono z obsługi trzy stacje: Bródno, Kondratowicza oraz Zacisze. Osoby podróżujące pomiędzy Kondratowiczą a Trocką mogą dodatkowo korzystać z linii 120. Wydłużono również trasę autobusu 527, który zamiast do Kondratowicza dojeżdża teraz aż do stacji Metro Trocka.
Ruch metra na całym odcinku zostanie przywrócony, gdy tylko służby zakończą działania i potwierdzą, że torowisko jest w pełni bezpieczne.
