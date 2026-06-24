Gigantyczne utrudnienia w metrze. Zamkniętych 10 stacji, na przystankach tłumy
Poranny dojazd do pracy i szkoły wielu warszawiaków we wtorek mocno się skomplikował. Pociągi pierwszej linii metra kursują wyłącznie na odcinku Młociny – Politechnika, a 10 stacji zostało wyłączonych z ruchu.
Jak przekazała w rozmowie z Polskim Radiem RDC rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń, do tunelu metra weszła nieuprawniona osoba. Systemy alarmowe wykryły ją, a osobę ujął patrol policji. Między stacjami Służew i Ursynów wciąż trwa sprawdzanie, czy w tunelach nie pozostały jakieś niepożądane przedmioty.
Na czas utrudnień uruchomiono zastępczą komunikację. Autobusowa linia „Za Metro” kursuje w kierunku Kabat trasą: Metro Politechnika – Waryńskiego – Al. Armii Ludowej – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – pętla Metro Wilanowska – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Al. KEN – Os. Kabaty, a w kierunku Politechniki tą samą trasą w odwrotną stronę. Dodatkowo wprowadzono zastępczą linię tramwajową na trasie Metro Wilanowska – Puławska – Pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – Pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – Pl. Narutowicza.
Na przystankach i przed stacjami metra szybko zaczęły gromadzić się tłumy pasażerów szukających alternatywnego dojazdu. Jak relacjonowali dziennikarce RDC, nie są zadowoleni z komunikacji zastępczej. Sytuacja może się zmieniać w ciągu dnia w zależności od postępu kontroli tuneli przez służby.
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