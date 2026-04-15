Gigantyczne utrudnienia w Warszawie. Kierowcy stoją w korku. Sprawdziliśmy, co blokuje wyjazd
Jeszcze chwilę temu ruch wyglądał normalnie. Teraz stoimy w długim korku, który zaczyna się już przed skrzyżowaniem z Wałbrzyską i ciągnie się w stronę Piaseczna. Wielu kierowców w Warszawie nie spodziewało się takiego zatoru w środku dnia.
Sprawdziliśmy sytuację na miejscu. Powód jest konkretny i dość typowy, ale skutki odczuwamy wszyscy.
Awaria na lewym pasie. To wystarczyło, żeby sparaliżować ruch
Na skrzyżowaniu ul. Puławskiej z Wałbrzyską doszło do awarii samochodu. Pojazd stanął na lewym pasie, blokując jeden z kluczowych kierunków wyjazdowych z Warszawy.
Efekt widzimy natychmiast. Kierowcy zwalniają, próbują zmieniać pasy, tworzą się zatory. W godzinach większego ruchu taka sytuacja bardzo szybko powoduje korek.
W tej chwili ruch odbywa się wolniej, a miejscami praktycznie stoimy.
Laweta już na miejscu. To dobra wiadomość
Na miejscu pojawiła się już laweta, co oznacza, że usunięcie auta jest kwestią czasu. Widzimy, że służby działają, więc sytuacja powinna się poprawić.
Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, utrudnienia mogą zniknąć w najbliższym czasie. Najgorszy scenariusz to jednak efekt „fali korka”, który utrzymuje się jeszcze długo po usunięciu przeszkody.
To newralgiczny punkt Warszawy. Wystarczy drobna awaria
Puławska w kierunku Piaseczna to jedno z najbardziej obciążonych wyjazdów z miasta. Widzimy to codziennie – wystarczy jeden problem na pasie i natychmiast tworzy się zator.
Zwłaszcza okolice skrzyżowania z Wałbrzyską są bardzo wrażliwe na takie sytuacje. Kierowcy z kilku kierunków próbują włączyć się do ruchu, a każdy przestój powoduje efekt domina.
Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie?
Jeśli jedziemy teraz w stronę Piaseczna, powinniśmy liczyć się z opóźnieniem. W praktyce warto rozważyć objazd lub odłożyć wyjazd o kilkanaście minut.
Możemy zrobić kilka rzeczy:
– sprawdzić alternatywne trasy (np. przez Ursynów lub Dolinę Służewiecką)
– zachować większy odstęp i cierpliwość w korku
– unikać gwałtownych zmian pasów
Jeśli laweta szybko usunie pojazd, sytuacja powinna wrócić do normy. Ale jak widzimy w Warszawie wielokrotnie – nawet krótka awaria potrafi sparaliżować ruch na dłużej.
Na ten moment stoimy, ale wszystko wskazuje na to, że to utrudnienie jest przejściowe. Warto jednak uważać i śledzić sytuację na bieżąco.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.