Gigantyczne utrudnienia w Warszawie! Metro M1 nie kursuje na całym odcinku. Uruchomiono komunikację zastępczą
Poważne utrudnienia dotknęły pasażerów warszawskiego metra. Z powodu awarii technicznej linia M1 nie kursuje na odcinku Słodowiec – Młociny, a pociągi jeżdżą wyłącznie w relacji Kabaty – Słodowiec.
Warszawskie Metro poinformowało, że utrudnienia zostały spowodowane przyczyną techniczną. Na wyłączonym fragmencie trasy ruch pociągów został całkowicie wstrzymany.
Aby umożliwić pasażerom dojazd, uruchomiono autobusową linię zastępczą „ZA METRO”, która kursuje na trasie:
Metro Słodowiec 04 – Kasprowicza – Metro Młociny 17.
Pasażerowie podróżujący na północnym odcinku linii M1 muszą liczyć się z opóźnieniami i wydłużonym czasem przejazdu. Metro przeprasza za utrudnienia i apeluje o korzystanie z komunikacji zastępczej do czasu usunięcia awarii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.