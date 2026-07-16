Gigantyczne utrudnienia w Warszawie! Metro M1 nie kursuje na całym odcinku. Uruchomiono komunikację zastępczą

16 lipca 2026 18:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia dotknęły pasażerów warszawskiego metra. Z powodu awarii technicznej linia M1 nie kursuje na odcinku Słodowiec – Młociny, a pociągi jeżdżą wyłącznie w relacji Kabaty – Słodowiec.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Warszawskie Metro poinformowało, że utrudnienia zostały spowodowane przyczyną techniczną. Na wyłączonym fragmencie trasy ruch pociągów został całkowicie wstrzymany.

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Aby umożliwić pasażerom dojazd, uruchomiono autobusową linię zastępczą „ZA METRO”, która kursuje na trasie:

Metro Słodowiec 04 – Kasprowicza – Metro Młociny 17.

Pasażerowie podróżujący na północnym odcinku linii M1 muszą liczyć się z opóźnieniami i wydłużonym czasem przejazdu. Metro przeprasza za utrudnienia i apeluje o korzystanie z komunikacji zastępczej do czasu usunięcia awarii.

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