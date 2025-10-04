Gigantyczne utrudnienia w Warszawie. W sobotę miasto stanie w korkach
Warszawiacy muszą przygotować się na wyjątkowo trudną sobotę. 4 października 2025 roku stolica zamieni się w wielką arenę sportową — rusza kolejna edycja biegu „Biegnij Warszawo” oraz marszu „Maszeruję – Kibicuję”. Choć to jedno z najbardziej popularnych wydarzeń sportowych w kraju, tym razem jego skala oznacza gigantyczne utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.
Biegacze przejmą centrum miasta
Trasa „Biegnij Warszawo” przebiega przez kluczowe arterie stolicy: od ulicy Myśliwieckiej, przez Rozbrat, Solec, Tamkę, most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie, most Poniatowskiego, Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Świętokrzyską, Kopernika, Kruczkowskiego aż po Łazienkowską, gdzie zlokalizowana będzie meta.
W godzinach 11:30–14:30 ulice na trasie biegu będą całkowicie wyłączone z ruchu. Oznacza to paraliż w rejonie Śródmieścia, Powiśla i Dolnego Mokotowa. Jednocześnie, uczestnicy marszu „Maszeruję – Kibicuję” przejdą trasą biegnącą przez Górnośląską, Wiejską, Aleje Ujazdowskie i plac Trzech Krzyży, co dodatkowo utrudni poruszanie się po centrum miasta.
Zamknięte ulice, zmienione trasy autobusów
Utrudnienia rozpoczęły się już od rana. O 6:00 zamknięto ulicę Myśliwiecką, a godzinę później również Łazienkowską. Obydwie drogi pozostaną niedostępne do godziny 18:00.
Warszawski Transport Publiczny poinformował o zmianach w kursowaniu aż 25 linii autobusowych. Linie 107, 108, 131, 159 i 171 od początku dnia kursują objazdami, a w godzinach biegu dodatkowe trasy zastępcze obowiązują także dla linii 106, 111, 116, 117, 118, 127, 146, 147, 158, 162, 166, 171, 180, 503, 507, 517 i 521.
Autobusy kierowane są przez Aleje Ujazdowskie, Marszałkowską, Solec, Czerniakowską oraz Aleję Armii Ludowej. Część przystanków obowiązuje jako „na żądanie”. Warto zaplanować podróż wcześniej i śledzić komunikaty w aplikacjach miejskich.
Największe korki – Śródmieście, Powiśle, Most Poniatowskiego
ZTM ostrzega, że największe korki wystąpią w rejonie Placu Trzech Krzyży, Mostu Poniatowskiego, ulic Tamka i Rozbrat oraz Alei Jerozolimskich. Zamknięcia i objazdy potrwają do godziny 14:30, jednak część ulic – zwłaszcza Myśliwiecka i Łazienkowska – pozostanie zablokowana do 18:00.
Mieszkańcy Powiśla i Dolnego Mokotowa mogą mieć utrudniony dojazd do centrum, a kierowcy powinni unikać przejazdu między Wisłostradą a Alejami Ujazdowskimi. Rekomendowany objazd prowadzi przez Aleję Armii Ludowej, Waryńskiego i Marszałkowską.
Co mogą zrobić kierowcy i pasażerowie?
-
Nie planuj podróży przez centrum w godzinach 11:00–15:00 — trasa biegu praktycznie odetnie pół miasta.
-
Korzystaj z metra – linie M1 i M2 działają bez zmian i to najlepszy sposób, by ominąć utrudnienia.
-
Zaplanuj objazdy z wyprzedzeniem – aplikacja „Jak Dojadę” oraz mapy ZTM pokazują aktualne trasy autobusów.
-
Zostaw auto w domu – wiele parkingów w rejonie Powiśla i Ujazdowa będzie niedostępnych.
Sportowe święto, ale komunikacyjny koszmar
Choć „Biegnij Warszawo” to wydarzenie, które promuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, w praktyce oznacza on także paraliż komunikacyjny w sercu stolicy. Tysiące uczestników i kibiców wypełnią ulice, a miasto na kilka godzin stanie się niedostępne dla samochodów.
Organizatorzy apelują o cierpliwość i wyrozumiałość. Po godzinie 14:30 stopniowo będą przywracane ruch i komunikacja miejska, a po 18:00 Warszawa ma wrócić do normalnego rytmu.
