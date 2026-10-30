Gigantyczne utrudnienia w Warszawie! Wracasz do domu? To może zająć znacznie dłużej niż zwykle
Poważne problemy na kolei w Warszawie i okolicach! Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym sparaliżowała prawidłowe kursowanie części pociągów SKM i Kolei Mazowieckich. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołanymi połączeniami, a nawet zmianami tras. Jeśli właśnie wracasz z pracy lub planujesz podróż, koniecznie sprawdź swój pociąg.
Piątkowe popołudnie, 30 października, przyniosło poważne utrudnienia dla pasażerów warszawskiej kolei. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Czachówek.
Komunikat o utrudnieniach opublikowano o godzinie 17:06.
Poważna awaria. Problemy na trzech liniach SKM
Utrudnienia dotyczą pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej kursujących na liniach:
- S3
- S4
- S40
Problemy występują również w połączeniach obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie.
Jak wynika z komunikatu, awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym może powodować opóźnienia, odwołania oraz przekierowania pociągów.
Oznacza to, że pasażerowie mogą czekać na swoje połączenia dłużej niż zwykle. Niektóre składy mogą również pojechać zmienioną trasą.
Wracasz do domu? Sprawdź, zanim wejdziesz na peron
Sytuacja jest szczególnie uciążliwa w piątkowych godzinach popołudniowych, gdy wiele osób wraca z pracy, szkoły lub przygotowuje się do wyjazdu przed Wszystkimi Świętymi.
Pasażerowie korzystający z linii S3, S4, S40 oraz Kolei Mazowieckich powinni sprawdzić aktualne informacje o swoim połączeniu.
W przypadku odwołania pociągu konieczne może być skorzystanie z innego środka transportu.
Pilna decyzja ZTM. Bilety będą honorowane
W związku z awarią wprowadzono rozwiązanie mające ułatwić pasażerom przemieszczanie się po Warszawie i okolicach.
Od godziny 17:00 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich.
Honorowanie biletów obejmuje wszystkie środki komunikacji miejskiej:
- autobusy,
- tramwaje,
- metro linii M1 i M2,
- pociągi SKM.
Rozwiązanie obowiązuje w obszarze 1. i 2. strefy biletowej.
Dzięki temu pasażerowie dotknięci utrudnieniami mogą łatwiej skorzystać z alternatywnych połączeń.
Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia
W opublikowanym komunikacie nie wskazano dokładnej godziny zakończenia awarii.
Nie wiadomo zatem, kiedy wszystkie pociągi wrócą do regularnego kursowania.
Pasażerowie powinni śledzić kolejne komunikaty przewoźników oraz informacje o rzeczywistych godzinach odjazdów.
Aktualne dane o opóźnieniach można znaleźć w Portalu Pasażera PKP PLK.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w piątek 30 października wracasz do domu pociągiem SKM lub Kolei Mazowieckich, zarezerwuj dodatkowy czas na podróż.
Przed wyjściem sprawdź, czy Twój pociąg kursuje zgodnie z rozkładem, i rozważ alternatywną trasę.
Najważniejsze: awaria dotyczy linii SKM S3, S4 i S40 oraz pociągów Kolei Mazowieckich. Możliwe są opóźnienia, odwołania i zmiany tras. Od godziny 17:00 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w obu strefach biletowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.