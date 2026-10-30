Maksymalne ceny paliw na Wszystkich Świętych. Minister Energii ogłasza nowe stawki, za złamanie limitu grozi 1 mln zł kary
Miliony kierowców ruszających w świąteczne trasy mogą odetchnąć z ulgą przy dystrybutorach. Rząd uruchomił kolejną odsłonę specjalnego pakietu osłonowego i narzucił stacjom twardy kaganiec cenowy, który zacznie obowiązywać już od soboty. Za przekroczenie urzędowych limitów właścicielom stacji grożą drakońskie sankcje finansowe. Zobacz, ile maksymalnie zapłacisz za litr benzyny i diesla oraz jak długo potrwa tarcza!
Nowy limit przy dystrybutorach od soboty. Benzyna i diesel tanieją na święta
Kierowcy tankujący samochody przed wyjazdami na groby bliskich zapłacą mniej, niż wskazywały piątkowe cenniki. Minister Energii opublikował najnowsze obwieszczenie wprowadzające sztywne, maksymalne ceny paliw ciekłych, które będą bezwzględnie obowiązywać przez cały świąteczny weekend – w sobotę (31 października), niedzielę (1 listopada) oraz w poniedziałek (2 listopada 2026 roku).
Zgodnie z urzędowymi tabelami, stawki na pylonach nie mogą przekroczyć następujących pułapów:
- Benzyna Pb95 – maksymalnie 6,48 zł za litr (spadek z piątkowego limitu 6,51 zł/l),
- Benzyna Pb98 – maksymalnie 7,32 zł za litr (spadek z 7,36 zł/l),
- Olej napędowy (ON) – maksymalnie 8,15 zł za litr (spadek z 8,19 zł/l).
Kolejne obwieszczenie resortu energii zostanie opublikowane w poniedziałek i określi stawki maksymalne, które wejdą w życie we wtorek, 3 listopada. Właściciele stacji benzynowych muszą ściśle pilnować narzuconych limitów – za ich przekroczenie ustawodawca przewidział karę finansową w wysokości do 1 miliona złotych.
Pakiet CPN 3.0 i podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów
Wyznaczenie maksymalnych stawek to fundament trzeciej już odsłony rządowego programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Pakiet został wprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych (tzw. windfall tax), którą podpisał Prezydent RP, kierując ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
Nowe prawo umożliwiło czasową redukcję stawek podatku VAT oraz akcyzy na paliwa płynne. Koszt całego mechanizmu osłonowego oszacowano na około 5 miliardów złotych, a jego finansowanie pochodzi z 60-procentowej daniny nałożonej na nadmiarowe zyski rafinerii oraz importerów paliw. Podatek obejmuje nadzwyczajne dochody uzyskane w okresie od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku, liczone ponad historyczną marżę z 2025 roku powiększoną o 20 proc. Zgodnie z planem rządu, wsparcie cenowe w ramach pakietu CPN potrwa do końca 2026 roku.
Od wojny na Bliskim Wschodzie do tarczy na Wszystkich Świętych
Program interwencji na rynku paliw ma swoją genezę w wydarzeniach z wiosny 2026 roku. Pierwsza edycja pakietu CPN wystartowała pod koniec marca jako pilna reakcja rządu na gwałtowny wystrzał notowań ropy naftowej na giełdach światowych, wywołany wybuchem wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Wówczas obniżono VAT i akcyzę oraz wprowadzono pierwsze limity cenowe do końca czerwca.
Druga odsłona programu funkcjonowała w okresie letnich powrotów z urlopów – między 17 a 31 sierpnia. Obecna, jesienna tarcza CPN ma za zadanie zdusić presję inflacyjną w okresie wzmożonych wyjazdów cmentarnych, gwarantując milionom polskich rodzin stabilne i przewidywalne koszty podróży.
Najważniejsze fakty o maksymalnych cenach paliw na Wszystkich Świętych
Zobacz zestawienie kluczowych informacji dotyczących obwieszczenia Ministra Energii:
- Maksymalne ceny na 3 dni – limity obowiązują w sobotę (31.10), niedzielę (1.11) i poniedziałek (2.11).
- 6,48 zł za litr Pb95 – urzędowa cena benzyny jest o 3 grosze niższa niż w piątek.
- 8,15 zł za litr diesla – maksymalna cena oleju napędowego spadła o 4 grosze na litrze.
- Aż 1 mln zł kary – sankcja finansowa dla stacji za złamanie rządowego limitu cenowego.
- Pakiet CPN wart 5 mld zł – obniżka VAT i akcyzy finansowana z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
- Nowe obwieszczenie w poniedziałek – Minister Energii ogłosi stawki na kolejny tydzień.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.