Gigantyczne utrudnienia w Warszawie. Zderzenie autobusu z tramwajem, są ranni
Poważne zdarzenie komunikacyjne na Rondzie Waszyngtona w Warszawie sparaliżowało ruch w tej części miasta. Doszło tam do zderzenia autobusu miejskiego z tramwajem. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe.
Zderzenie w jednym z kluczowych punktów miasta
Do zdarzenia doszło około godziny 12:24. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5. Rondo Waszyngtona to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Warszawie, dlatego skutki kolizji szybko odczuli pasażerowie i kierowcy.
Służby zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania ratownicze.
Są poszkodowani
W wyniku zderzenia ucierpiały cztery osoby. Trzy z nich zostały przetransportowane do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego.
Czwarta osoba, po przebadaniu na miejscu, nie wymagała hospitalizacji.
Na ten moment nie podano szczegółowych informacji o stanie rannych.
Służby szybko opanowały sytuację
Działaniami na miejscu kierował Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy, st. bryg. Paweł Adamczyk. Strażacy skupili się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zapewnieniu bezpieczeństwa innym uczestnikom ruchu.
Jak podkreślają służby, szybka reakcja pozwoliła ograniczyć skutki kolizji.
Komunikacyjny chaos w okolicy
Wypadek spowodował ogromne utrudnienia w ruchu. Rondo Waszyngtona zostało częściowo zablokowane, co wpłynęło na kursowanie tramwajów i autobusów.
Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami oraz zmianami tras. Problemy mogą utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas, szczególnie w godzinach szczytu.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Jeśli planujesz przejazd przez tę część Warszawy, lepiej wybierz alternatywną trasę. Utrudnienia w tak newralgicznym miejscu szybko rozlewają się na inne dzielnice.
