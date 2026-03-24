Gigantyczne utrudnienia w Warszawie. Zderzenie autobusu z tramwajem, są ranni

24 marca 2026 15:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Poważne zdarzenie komunikacyjne na Rondzie Waszyngtona w Warszawie sparaliżowało ruch w tej części miasta. Doszło tam do zderzenia autobusu miejskiego z tramwajem. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe.

Fot. Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Zderzenie w jednym z kluczowych punktów miasta

Do zdarzenia doszło około godziny 12:24. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5. Rondo Waszyngtona to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Warszawie, dlatego skutki kolizji szybko odczuli pasażerowie i kierowcy.

Zobacz również:

Służby zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania ratownicze.

Są poszkodowani

W wyniku zderzenia ucierpiały cztery osoby. Trzy z nich zostały przetransportowane do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego.

Czwarta osoba, po przebadaniu na miejscu, nie wymagała hospitalizacji.

Na ten moment nie podano szczegółowych informacji o stanie rannych.

Służby szybko opanowały sytuację

Działaniami na miejscu kierował Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy, st. bryg. Paweł Adamczyk. Strażacy skupili się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zapewnieniu bezpieczeństwa innym uczestnikom ruchu.

Zobacz również:

Jak podkreślają służby, szybka reakcja pozwoliła ograniczyć skutki kolizji.

Komunikacyjny chaos w okolicy

Wypadek spowodował ogromne utrudnienia w ruchu. Rondo Waszyngtona zostało częściowo zablokowane, co wpłynęło na kursowanie tramwajów i autobusów.

Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami oraz zmianami tras. Problemy mogą utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas, szczególnie w godzinach szczytu.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Jeśli planujesz przejazd przez tę część Warszawy, lepiej wybierz alternatywną trasę. Utrudnienia w tak newralgicznym miejscu szybko rozlewają się na inne dzielnice.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl