Gigantyczne złoża pod ziemią! Polska odkryła skarb. Niewiarygodne znalezisko.
Największe odkrycie od ponad 70 lat może odmienić gospodarkę. Geolodzy potwierdzili, że pod ziemią w rejonie Lubuskiego znajdują się gigantyczne złoża miedzi. To największe odkrycie od ponad siedmiu dekad, które może całkowicie zmienić rolę Polski na światowej mapie surowców.
Szacunki mówią nawet o 165 milionach ton rudy, z czego blisko 100 milionów może być realnie wydobywane. To ilość porównywalna z największymi złożami na świecie. Miedź nie bez powodu nazywana jest ropą XXI wieku, bez niej nie ma rozwoju elektromobilności, transformacji energetycznej ani nowoczesnych technologii.
Co to oznacza dla ciebie? Wydobycie na taką skalę może oznaczać tysiące nowych miejsc pracy, miliardowe wpływy do budżetu państwa i rozwój całych regionów. To także szansa na mniejsze uzależnienie Polski od importu kluczowych metali.
Eksperci studzą jednak emocje. Wydobycie będzie wymagało gigantycznych inwestycji i nowoczesnych technologii, a obecny system podatkowy nie zachęca inwestorów. Do tego dochodzą kwestie środowiskowe i sprzeciw lokalnych społeczności, które obawiają się skutków górnictwa.
Jedno jest pewne tak duże złoża miedzi mogą stać się dla Polski strategicznym atutem na dekady. Pytanie tylko, czy państwo i inwestorzy wykorzystają tę szansę, czy też potencjał surowcowy pozostanie uśpiony pod ziemią.
Źródło: money.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.