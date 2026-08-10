Gigantyczny atak hakerski na ZUS. Strona przestała działać, Zakład potwierdził przyczynę problemów
W poniedziałek 10 sierpnia użytkownicy mieli problemy z dostępem do strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Początkowo ZUS informował o utrudnieniach technicznych, później potwierdził, że ich przyczyną był atak hakerski. Przed południem liczba zgłoszeń problemów szybko rosła. Po godz. 12 Zakład przekazał, że sytuacja została opanowana, a systemy ponownie działają normalnie.
Problemy ze stroną ZUS. Zgłoszenia zaczęły napływać rano
Problemy pojawiły się w poniedziałek rano. Użytkownicy zaczęli zgłaszać trudności z dostępem do serwisu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Skalę utrudnień było widać między innymi w serwisie Downdetector, który zbiera informacje od użytkowników dotyczące działania popularnych stron i usług internetowych.
Pierwsze zgłoszenia dotyczące ZUS pojawiły się około godz. 8. W kolejnych godzinach ich liczba szybko rosła. Do godz. 10 odnotowano już niemal 300 zgłoszeń.
Sam ZUS potwierdził następnie, że występują problemy z dostępem do jego strony internetowej. Zakład poinformował w mediach społecznościowych, że służby informatyczne pracują nad rozwiązaniem sytuacji.
To nie była zwykła awaria. ZUS potwierdził atak
Później pojawiły się informacje, że przyczyną problemów nie była standardowa usterka techniczna.
RMF FM ustaliło, że doszło do ataku hakerskiego. Informację tę potwierdził rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Karol Poznański.
Z przekazanych informacji wynika, że celem działania było przeciążenie infrastruktury sieciowej poprzez kierowanie do niej bardzo dużej ilości danych.
Tego rodzaju działanie może prowadzić do sytuacji, w której serwer nie jest w stanie prawidłowo obsługiwać wszystkich kierowanych do niego żądań. Dla zwykłego użytkownika efektem może być bardzo wolne ładowanie strony albo całkowity brak możliwości jej otwarcia.
Systemy ZUS ponownie działają
Sytuacja została opanowana stosunkowo szybko. Po godz. 12 rzecznik ZUS poinformował, że systemy Zakładu ponownie funkcjonują normalnie.
Oznacza to, że utrudnienia związane z poniedziałkowym atakiem zostały zakończone.
To szczególnie istotna informacja dla osób, które właśnie dziś chciały korzystać z internetowych usług Zakładu i rano napotkały problemy.
Czy dane klientów ZUS były zagrożone?
Na podstawie informacji przekazanych do tej pory nie ma podstaw, aby utożsamiać samą niedostępność strony z wyciekiem danych klientów ZUS.
Potwierdzone informacje dotyczą ataku prowadzącego do przeciążenia zasobów sieciowych i problemów z dostępnością serwisu. ZUS poinformował następnie o przywróceniu normalnego działania systemów.
Atak powodujący przeciążenie infrastruktury nie jest tym samym co włamanie zakończone kradzieżą danych. Jeżeli ZUS przekaże dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa informacji użytkowników, będą one miały kluczowe znaczenie dla pełnej oceny zdarzenia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w poniedziałek rano próbowałeś wejść na stronę ZUS i serwis nie odpowiadał albo działał bardzo wolno, problem nie musiał leżeć po stronie Twojego komputera, telefonu czy połączenia internetowego.
Utrudnienia miały szerszy charakter i były związane z potwierdzonym przez ZUS atakiem. Według informacji przekazanych po godz. 12 sytuacja została już opanowana.
Jeśli masz do załatwienia sprawę elektroniczną w ZUS, możesz ponowić próbę skorzystania z usług. W przypadku kolejnych problemów warto sprawdzać przede wszystkim oficjalne komunikaty Zakładu.
Warto również zachować ostrożność wobec wiadomości SMS i e-maili, które mogłyby wykorzystywać zainteresowanie awarią. Nie należy podawać danych logowania ani danych osobowych na stronach otwieranych z podejrzanych linków. Do usług ZUS najlepiej przechodzić bezpośrednio przez oficjalny serwis instytucji.
Źródła: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rzecznik ZUS Karol Poznański, RMF FM, Downdetector. Stan informacji: 10 sierpnia 2026 r., po godz. 14.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.