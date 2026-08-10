ZUS wypłaca prawie 7000 złotych dla seniorów. Zobacz, kto musi złożyć wniosek
6938,92 zł brutto miesięcznie może otrzymywać w 2026 roku osoba, która ukończyła 100 lat. To świadczenie honorowe, które od 1 marca zostało podwyższone w ramach waloryzacji. W przypadku większości stulatków nie trzeba składać żadnego wniosku. Są jednak osoby, które pieniądze otrzymają dopiero po złożeniu formularza ESH. Kluczowe znaczenie ma to, czy senior ma już prawo do emerytury lub renty.
Świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc i po przyznaniu przysługuje do końca życia. Nie zastępuje przy tym dotychczasowej emerytury lub renty. Jest dodatkową wypłatą dla osób, które osiągnęły wyjątkowy wiek.
6938,92 zł miesięcznie dla stulatka
Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Kwota nie jest ustalana raz na zawsze. Podlega corocznej waloryzacji, dlatego w kolejnych latach może być wyższa.
To oznacza, że stulatek posiadający własną emeryturę nie musi z niej rezygnować. Świadczenie honorowe jest dodatkową wypłatą.
Przykładowo osoba otrzymująca 3500 zł brutto emerytury i mająca prawo do świadczenia honorowego zachowuje swoją emeryturę, a dodatkowo otrzymuje świadczenie dla stulatka według obowiązującej stawki.
ZUS może przyznać pieniądze bez żadnego wniosku
Dla większości stulatków najważniejsza wiadomość jest bardzo dobra: nie trzeba składać wniosku ESH.
Jeżeli osoba pobiera już świadczenie emerytalno-rentowe, organ rentowy dysponuje informacjami potrzebnymi do ustalenia prawa do dodatkowych pieniędzy.
Automatyczne przyznanie świadczenia dotyczy osób, które ukończyły 100 lat, posiadają polskie obywatelstwo i w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc setnych urodzin mają prawo do odpowiedniego świadczenia długoterminowego, np. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej.
Masz emeryturę z ZUS? Urząd powinien zadziałać sam
W praktyce oznacza to, że senior pobierający od lat emeryturę z ZUS nie powinien przed setnymi urodzinami udawać się do placówki wyłącznie po to, aby wystąpić o świadczenie honorowe.
ZUS sprawdza posiadane informacje i wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia. Senior otrzymuje następnie informację o przyznanych pieniądzach.
Świadczenie jest wypłacane wraz z dotychczasową emeryturą lub rentą, zgodnie z terminem wypłaty stosowanym wobec konkretnego świadczeniobiorcy.
Wniosek ESH. W tych przypadkach trzeba działać
Inaczej wygląda sytuacja osoby, która kończy 100 lat, ale nie ma prawa do emerytury ani renty. Wtedy nie można zakładać, że świadczenie pojawi się automatycznie.
Konieczne może być złożenie wniosku ESH o świadczenie honorowe.
Dotyczy to przede wszystkim stulatków, którzy nie pobierają świadczenia emerytalno-rentowego, nie byli objęci polskim systemem ubezpieczeń społecznych albo z innych powodów nie mają prawa do polskiej emerytury lub renty.
Sam brak emerytury nie przekreśla jednak możliwości uzyskania świadczenia honorowego. Trzeba spełnić dodatkowe warunki i przejść procedurę wnioskową.
Bez emerytury również można dostać 6938,92 zł
Osoba, która nie ma prawa do emerytury lub renty, może ubiegać się o świadczenie honorowe po ukończeniu 100 lat, jeśli spełnia wymagania ustawowe.
Znaczenie ma między innymi polskie obywatelstwo oraz odpowiednio długi związek życiowy z Polską.
W przypadku tej grupy wymagane jest wykazanie, że po ukończeniu 16. roku życia senior posiadał w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych przez co najmniej 10 lat.
Dopiero po spełnieniu wymaganych przesłanek możliwe jest przyznanie świadczenia osobie, która nie znajduje się już w systemie emerytalno-rentowym w sposób pozwalający na automatyczne ustalenie prawa.
Co trzeba dołączyć do wniosku ESH?
Senior, który musi przejść procedurę wnioskową, powinien złożyć formularz ESH, czyli wniosek o świadczenie honorowe.
Potrzebny może być również dokument pozwalający potwierdzić datę urodzenia, np. odpis aktu urodzenia, oraz dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia pozostałych warunków.
W przypadku bardzo starszych osób formalności często wykonują bliscy lub odpowiednio umocowane osoby. Ważne jest jednak zachowanie właściwej procedury reprezentowania seniora.
Coraz więcej stulatków pobiera świadczenie
Liczba osób otrzymujących świadczenie honorowe rośnie. Według przytoczonych danych ZUS w czerwcu 2026 roku wypłacano je 4262 osobom.
Dla porównania w grudniu 2025 roku świadczenie otrzymywało 4057 osób. W ciągu pół roku grupa beneficjentów zwiększyła się więc o ponad 200 osób.
Najwięcej świadczeń wypłacano na Mazowszu. Według danych ZUS było ich 736. Na Śląsku odnotowano 436 takich wypłat, a na Dolnym Śląsku 412.
Dla Warszawy i całego województwa mazowieckiego jest to szczególnie interesująca statystyka, ponieważ właśnie Mazowsze znajduje się na pierwszym miejscu pod względem liczby wypłacanych świadczeń honorowych.
6938,92 zł nie jest zwykłą emeryturą
Choć potocznie świadczenie dla stulatków bywa określane jako „emerytura honorowa”, formalnie mówimy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia.
Rozróżnienie ma znaczenie. Prawo do tych pieniędzy nie jest uzależnione od tego, czy ktoś przez kilkadziesiąt lat zgromadził bardzo wysoki kapitał emerytalny.
W przypadku osób pozostających poza systemem emerytalno-rentowym zastosowanie ma natomiast odrębna procedura i dodatkowe kryteria.
Świadczenie będzie co roku waloryzowane
Kwota 6938,92 zł nie będzie obowiązywała bezterminowo. Świadczenie honorowe podlega waloryzacji.
Oznacza to, że wraz z kolejną waloryzacją emerytur i rent zmieni się również wysokość miesięcznej wypłaty dla stulatków.
Osoba, której świadczenie zostało już przyznane, nie musi co roku składać nowego wniosku tylko dlatego, że zmieniła się jego wysokość.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli Twój rodzic, dziadek, babcia albo inna bliska osoba zbliża się do setnych urodzin, przede wszystkim sprawdź, czy pobiera już emeryturę albo rentę. To od tego zależy, jak będzie wyglądała procedura.
Jeżeli senior pobiera odpowiednie świadczenie emerytalno-rentowe i spełnia pozostałe ustawowe warunki, świadczenie honorowe powinno zostać przyznane z urzędu. Nie ma wtedy potrzeby składania formularza ESH tylko z powodu ukończenia 100 lat.
Jeżeli natomiast stulatek nie ma prawa do emerytury lub renty, należy zainteresować się wnioskiem ESH. Trzeba wówczas wykazać spełnienie wymaganych warunków, w tym dotyczących obywatelstwa i związku z Polską.
Od 1 marca 2026 roku stawka wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. To świadczenie wypłacane dożywotnio i waloryzowane w kolejnych latach.
Podstawa prawna: ustawa z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.