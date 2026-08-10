Wrzesień będzie prawdziwym testem dla komunikacji w tej części Warszawy. Remont trwa, a uczniowie wrócą do szkół
Przez całe wakacje mieszkańcy Wawra jeździli do centrum przy zredukowanym ruchu pociągów, ale i przy zredukowanym ruchu w ogóle – szkoły były zamknięte, część biur pracowała zdalnie, a na osiedlach wyraźnie ubyło ludzi. Ten spokój skończy się z dniem, w którym dzieci wrócą do szkół, a dorośli do pełnych grafików pracy. Infrastruktura kolejowa, która obsłuży ten ruch, wciąż będzie ograniczona – i to właśnie zbieg tych dwóch rzeczy, a nie sam remont, będzie prawdziwym sprawdzianem dla całej dzielnicy.
Dlaczego pociągi jeżdżą teraz rzadziej, i to potrwa jeszcze do wiosny 2027 roku
Modernizacja linii kolejowej numer 7 na odcinku Warszawa Wawer – Otwock to część większej inwestycji rozbudowującej trasę z Warszawy do Lublina. Całkowite zamknięcie ruchu pociągów obowiązywało od 12 do 26 kwietnia 2026 roku, choć w praktyce SKM ostatecznie wróciła na trasę dopiero 1 maja – wykonawca napotkał problemy z dostosowaniem wysłużonych urządzeń sterowania ruchem i termin się przesunął. Od tego dnia na odcinku między Warszawą Międzylesie a Otwockiem obowiązuje ruch wahadłowy po jednym torze. W godzinach szczytu, w obu kierunkach, kursują tam trzy składy na godzinę – jeden pociąg SKM linii S1 oraz dwa pociągi Kolei Mazowieckich. Pozostałe kursy linii S1 kończą bieg wcześniej, na stacji Warszawa Wawer. To wyraźny spadek względem stanu sprzed modernizacji, gdy w szczycie kursowało pięć pociągów na godzinę. Jak zapowiada PKP PLK, ruch jednotorowy i wynikające z niego ograniczenia mają potrwać około roku, najpewniej do wiosny 2027 roku, natomiast cała inwestycja – obejmująca docelowo rozdzielenie ruchu pociągów aglomeracyjnych od dalekobieżnych – ma się zakończyć dopiero w 2028 roku.
Co zmienia wrzesień – ten sam remont, zupełnie inne obciążenie
Przez wakacje ograniczona częstotliwość pociągów była dotkliwa, ale częściowo maskowana przez mniejszy ruch – mniej osób dojeżdżało do pracy o stałych porach, a uczniowie i studenci w ogóle wypadli z porannego i popołudniowego szczytu. Od września te dwie grupy wracają jednocześnie i w pełnej liczbie, a infrastruktura, która ma je obsłużyć, pozostaje dokładnie taka sama jak w sierpniu – wciąż tylko jeden tor na newralgicznym odcinku i te same trzy kursy na godzinę w szczycie. To właśnie nałożenie się pełnego ruchu szkolnego i zawodowego na niezmienioną, ograniczoną ofertę kolejową jest realnym testem, a nie sam fakt trwania remontu, o którym mieszkańcy Wawra wiedzą już od miesięcy.
Co zostaje we wrześniu – autobusy zastępcze po zmianach z maja
Warto pamiętać, że komunikacja zastępcza od maja wygląda inaczej niż podczas kwietniowego całkowitego zamknięcia torów. Linia autobusowa ZS1, kursująca wzdłuż zamkniętej wtedy linii kolejowej, została zawieszona z dniem 1 maja, gdy pociągi wróciły na tory w ruchu wahadłowym. Utrzymana została za to zwiększona częstotliwość linii 521, a Koleje Mazowieckie nadal prowadzą własną komunikację zastępczą – autobusy linii Z7. Podstawą dojazdu dla mieszkańców Wawra pozostaje też linia 319, kursująca Mostem Południowym, znanym również jako Most Anny Jagiellonki, do ulicy Rotmistrza Pileckiego lub do metra Imielin. W dni nauki szkolnej, w godzinach szczytu komunikacyjnego, autobusy tej linii mają kursować co około 15 minut, z możliwością przesiadki do metra i tramwajów jadących w stronę centrum.
Co to oznacza w praktyce – więcej ludzi, tyle samo miejsc
Rozkład jazdy zaplanowany na wakacje musi teraz wchłonąć obciążenie, które da się realnie ocenić dopiero we wrześniu. Jeśli już latem, przy niepełnym ruchu, pociągi i autobusy zastępcze bywały zapełnione, trudno zakładać, że te same trzy kursy kolejowe na godzinę bezproblemowo obsłużą dodatkowe tysiące uczniów i pracowników wracających do codziennych dojazdów. Największym ryzykiem nie jest brak połączenia jako takiego, tylko moment, w którym pociąg czy autobus po prostu nie zabierze już kolejnych pasażerów na danym przystanku, wydłużając realny czas dojazdu ponad to, co pokazuje rozkład jazdy.
Zaplanuj wrzesień z zapasem czasu
Jeśli codziennie dojeżdżasz z Wawra do centrum, pierwszy tydzień września potraktuj jako okres próbny, a nie jako dzień, w którym możesz wyjechać z domu o dokładnie takiej porze jak w sierpniu. Warto sprawdzić z wyprzedzeniem, czy Twój poranny pociąg akurat kończy bieg w Wawrze, czy jedzie dalej w stronę Otwocka – to bezpośrednio wpływa na to, ile osób wysiądzie na stacji i ile miejsca zostanie w wagonie, zanim on tam dotrze.
Jeśli masz elastyczne godziny pracy, rozważ przesunięcie wyjazdu poza sam szczyt poranny, kiedy nakładają się na siebie dojazdy do pracy i do szkół – nawet pół godziny różnicy potrafi realnie zmienić komfort podróży przy ograniczonej częstotliwości połączeń. Warto też pamiętać o szerokim honorowaniu biletów – wszystkie bilety WTP są ważne w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer – Otwock, a bilety Kolei Mazowieckich analogicznie w pociągach SKM i autobusach WTP kursujących wzdłuż linii kolejowej numer 7 – więc przy większym obciążeniu jednego środka transportu można swobodnie przesiąść się na alternatywne połączenie bez dodatkowych opłat.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.