Wielka promocja w Biedronce 60 proc. taniej. Trzeba wziąć 3 sztuki, cena spada do 1,99 zł
Biedronka zaczyna tydzień od jednodniowej promocji na jeden z podstawowych produktów spożywczych. Tylko w poniedziałek 10 sierpnia masło ekstra Mleczna Dolina można kupić za 1,99 zł za kostkę przy zakupie 3 sztuk. Sieć informuje o 60-procentowym rabacie. Warunkiem skorzystania z promocji jest karta Moja Biedronka lub aplikacja. To jednak niejedyna oferta przygotowana na poniedziałek. Tego samego dnia dostępne są również promocje „1+1 gratis” na wybrane produkty.
Masło za 1,99 zł. Promocja obowiązuje tylko 10 sierpnia
Osoby planujące większe zakupy spożywcze mogą zwrócić uwagę na poniedziałkową ofertę Biedronki. 10 sierpnia masło ekstra Mleczna Dolina objęte jest promocją, w której przy zakupie 3 kostek cena każdej z nich spada do 1,99 zł.
Według informacji dotyczących akcji oznacza to 60 proc. rabatu.
Za 3 kostki w cenie promocyjnej klient zapłaci więc łącznie 5,97 zł.
Warunkiem skorzystania z oferty jest zakup wymaganej liczby produktów oraz użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci. Promocja jest jednodniowa, dlatego we wtorek nie należy już zakładać, że produkt będzie dostępny na tych samych zasadach.
Nie tylko masło. Biedronka uruchamia „1+1 gratis”
Na poniedziałek przygotowano również kilka promocji działających według dobrze znanego klientom mechanizmu „1+1 gratis”.
Wśród produktów objętych akcją znalazły się wszystkie produkty Persil. Zgodnie z warunkami oferty produkty można mieszać.
Promocja „1+1 gratis” obejmuje również kawę ziarnistą Tchibo Exclusive w opakowaniu 1 kg oraz Bebilon Advance Pronutra.
W tych przypadkach również trzeba zwrócić uwagę na termin obowiązywania promocji. Oferty zostały przygotowane na poniedziałek 10 sierpnia i wymagają użycia karty Moja Biedronka albo aplikacji.
Od 10 sierpnia taniej także mleko
Jednodniowe okazje to tylko część nowych ofert. Od 10 sierpnia rusza również dłuższa promocja na mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina.
Przy zakupie 6 kartonów cena jednego ma wynosić 1,55 zł. Za cały zestaw 6 opakowań klient zapłaci więc 9,30 zł.
Ta oferta ma obowiązywać dłużej niż poniedziałkowa akcja na masło. Trzeba jednak pamiętać o warunkach promocji, w tym wymaganej liczbie produktów, limitach dziennych oraz konieczności użycia karty lub aplikacji.
Skyry w promocji „2+1 gratis”
Osobną akcją objęto skyry. Klienci mogą skorzystać z mechanizmu „2+1 gratis”.
Oferta obejmuje zarówno klasyczne jogurty, jak i warianty pitne, a produkty objęte promocją można mieszać.
Także tutaj obowiązują limity dzienne. Przed włożeniem większej liczby opakowań do koszyka dobrze więc sprawdzić szczegółowe zasady w aplikacji lub materiałach promocyjnych sklepu.
Duże promocje również na produkty do grillowania
Biedronka przygotowała także ofertę dla osób planujących grillowanie. Od poniedziałku do piątku wszystkie objęte akcją brykiety z węgla drzewnego oraz węgiel instant do grillowania dostępne są w promocji „1+1 gratis”.
Jeszcze inny mechanizm zastosowano w przypadku akcesoriów Czas na Grill/Time for Grill.
Wybrane produkty dostępne są w ofercie „2+2 gratis”. Dotyczy to między innymi takich artykułów jak tacki na ruszt, folia aluminiowa czy papierowe sztućce objęte akcją.
Również przy tych zakupach konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Uważaj na limity. Nie każda promocja działa tak samo
Przy dużych obniżkach szczególnie ważne są szczegółowe warunki. Nie wystarczy włożyć produktu do koszyka, aby zawsze otrzymać reklamowaną cenę.
W części ofert trzeba kupić określoną liczbę sztuk. W innych obowiązuje mechanizm produktu gratis. Dodatkowo promocje mogą posiadać dzienne limity zakupów przypisane do jednego konta Moja Biedronka.
Znaczenie ma również termin. Najmocniej ograniczona czasowo jest opisana oferta na masło za 1,99 zł za kostkę. Obowiązuje ona tylko w poniedziałek 10 sierpnia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli robisz zakupy w Biedronce dzisiaj, 10 sierpnia, zwróć szczególną uwagę na masło ekstra Mleczna Dolina. Przy zakupie 3 kostek cena każdej wynosi 1,99 zł, co oznacza łączny wydatek 5,97 zł. Sieć określa obniżkę jako 60-procentową.
Przed podejściem do kasy upewnij się jednak, że masz aktywną kartę Moja Biedronka lub aplikację i spełniasz wszystkie warunki konkretnej promocji.
Jeżeli planujesz większe zakupy, sprawdź także limity przypisane do poszczególnych ofert. Jest to szczególnie istotne przy promocjach „1+1 gratis”, „2+1 gratis” oraz „2+2 gratis”.
Najważniejszy jest termin: promocja na masło za 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk kończy się dzisiaj, 10 sierpnia. Pozostałe akcje mają różne okresy obowiązywania, dlatego przed zakupem warto sprawdzić szczegóły konkretnej oferty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.