Skarbówka zagląda do smartfonów Polaków. Nowe funkcje już w telefonie, przedsiębiorcy powinni to sprawdzić
Urząd skarbowy coraz mocniej przenosi się do telefonu. Mobilny e-Urząd Skarbowy otrzymuje kolejne funkcje, a część spraw, które jeszcze niedawno wymagały wizyty w urzędzie lub korzystania z komputera, można załatwić bezpośrednio ze smartfona. Nowości dotyczą nie tylko zwykłych podatników. Z aplikacji korzystają również przedsiębiorcy, pełnomocnicy, spółki, fundacje i stowarzyszenia.
Zmiany mogą zaskoczyć osoby, które zainstalowały aplikację wcześniej i od dawna do niej nie zaglądały. Po aktualizacji znajdą w niej kolejne formularze i usługi. Dla przedsiębiorców szczególnie interesująca jest możliwość sprawdzenia informacji o formie opodatkowania zapisanej w systemach Krajowej Administracji Skarbowej.
Skarbówka coraz szerzej dostępna przez telefon
Cyfryzacja administracji podatkowej postępuje od kilku lat, ale zakres spraw możliwych do załatwienia elektronicznie systematycznie się zwiększa. Jednym z najważniejszych narzędzi jest e-Urząd Skarbowy oraz jego wersja mobilna.
Początkowo rozwiązanie kojarzyło się przede wszystkim z obsługą osób fizycznych. Obecnie zakres użytkowników jest znacznie większy.
Z elektronicznych usług mogą korzystać również przedsiębiorcy, organizacje i osoby działające w ich imieniu. Oznacza to, że smartfon może stać się narzędziem do załatwiania coraz większej części formalności podatkowych.
To możesz zobaczyć po uruchomieniu aplikacji
Aplikacja zapewnia dostęp do informacji dotyczących spraw podatkowych użytkownika. Można między innymi sprawdzać rozliczenia, historię złożonych dokumentów czy status zwrotu podatku.
System nie służy jednak wyłącznie do podglądania danych.
Za jego pośrednictwem można także składać określone dokumenty i wnioski oraz odbierać korespondencję przekazywaną przez administrację skarbową.
W praktyce oznacza to dwustronny kontakt ze skarbówką bez konieczności osobistego pojawiania się w urzędzie.
Nowe formularze. System przeprowadzi podatnika krok po kroku
W ramach rozbudowy usług pojawiły się kolejne formularze udostępnione w formie kreatorów. Zamiast samodzielnego zastanawiania się, które pole dokumentu należy wypełnić, użytkownik jest prowadzony przez poszczególne etapy.
Ma to znaczenie szczególnie przy bardziej skomplikowanych sprawach podatkowych, w których błędnie wpisane informacje mogą prowadzić do konieczności składania dodatkowych wyjaśnień.
Wśród nowych możliwości znajduje się ORD-IN, czyli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.
To rozwiązanie może być istotne dla osób, które mają wątpliwości dotyczące podatkowych konsekwencji określonej sytuacji lub planowanego działania. Wniosek trafia do Krajowej Informacji Skarbowej.
Certyfikat rezydencji również przez e-Urząd
Kolejną z udostępnionych możliwości jest WN-CFR, związany z uzyskaniem certyfikatu rezydencji podatkowej.
Dokument ten jest szczególnie istotny dla osób i firm działających międzynarodowo. Certyfikat potwierdza rezydencję podatkową i może mieć znaczenie przy stosowaniu odpowiednich zasad wynikających z umów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.
Z nowych rozwiązań mogą korzystać nie tylko osoby działające we własnym imieniu. Dostęp przewidziano również dla przedsiębiorców oraz uprawnionych pełnomocników, w tym doradców podatkowych.
Jeden warunek. Trzeba uruchomić e-Korespondencję
Podatnik powinien zwrócić uwagę na istotny warunek korzystania z elektronicznej obsługi części formularzy.
Do ich wysyłania wymagane jest wcześniejsze wyrażenie zgody na e-Korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym.
Ma to znaczenie również z innego powodu. Po uruchomieniu elektronicznego kanału kontaktu warto regularnie sprawdzać swoje konto i zwracać uwagę na korespondencję dotyczącą prowadzonych spraw.
Przedsiębiorcy zobaczą swoją formę opodatkowania
Jedną z najbardziej praktycznych nowości dla prowadzących działalność gospodarczą jest funkcja „Forma opodatkowania”.
Przedsiębiorca może dzięki niej sprawdzić, jaka forma opodatkowania jego działalności została odnotowana w bazie Krajowej Administracji Skarbowej.
W systemie dostępne są informacje dotyczące 2025 i 2026 roku.
To funkcja, którą przedsiębiorcy powinni sprawdzić szczególnie uważnie. Pozwala bowiem porównać własne przekonanie dotyczące sposobu rozliczania działalności z informacją znajdującą się w systemie administracji skarbowej.
Można również przejść do zmiany formy opodatkowania
Na samym sprawdzeniu informacji możliwości się nie kończą. Użytkownik może przejść bezpośrednio do formularza służącego do zgłoszenia odpowiednich informacji dotyczących formy opodatkowania.
Chodzi o oświadczenie INF-FO, przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, również w określonych formach spółek.
Dokument może zostać złożony osobiście przez przedsiębiorcę albo za pośrednictwem pełnomocnika.
Nie tylko przedsiębiorcy. Z aplikacji korzystają też organizacje
Rozbudowa systemu ma znaczenie również dla podmiotów, które wcześniej mogły kojarzyć elektroniczną obsługę fiskusa głównie z usługami dla osób fizycznych.
e-Urząd Skarbowy obejmuje obecnie usługi dla przedsiębiorców, spółek, fundacji i stowarzyszeń.
To istotna zmiana z punktu widzenia księgowości oraz osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe organizacji. Część czynności można wykonywać bez wizyty w urzędzie, a historia prowadzonych elektronicznie spraw pozostaje dostępna w systemie.
Urząd skarbowy dostępny przez 24 godziny
Jedną z podstawowych zalet elektronicznego systemu jest brak uzależnienia od godzin otwarcia konkretnej placówki.
e-Urząd Skarbowy jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Z usług można korzystać zarówno poprzez serwis internetowy podatki.gov.pl, jak i za pomocą aplikacji mobilnej.
W praktyce oznacza to możliwość sprawdzenia części danych czy wykonania dostępnej czynności również wieczorem lub w weekend, bez konieczności planowania wizyty w urzędzie.
Czy skarbówka ma przez aplikację dostęp do całego telefonu?
Określenie, że skarbówka „wchodzi do telefonów”, może brzmieć niepokojąco, dlatego trzeba wyjaśnić ważną rzecz. Opisane zmiany dotyczą rozbudowy oficjalnej aplikacji i elektronicznych usług Krajowej Administracji Skarbowej.
Nie oznacza to, że samo zainstalowanie aplikacji daje fiskusowi automatycznie dostęp do wszystkich prywatnych treści znajdujących się w smartfonie.
Chodzi o przeniesienie kolejnych usług urzędowych do kanału mobilnego, tak aby użytkownik mógł wykonywać określone czynności z poziomu aplikacji.
Uważaj na fałszywe aplikacje i wiadomości od „urzędu”
Rosnąca popularność elektronicznego kontaktu z administracją może być również wykorzystywana przez oszustów. Wiadomość informująca o podatku, zwrocie pieniędzy albo konieczności pilnego zalogowania się może skłonić odbiorcę do kliknięcia w podstawiony link.
Nie należy instalować aplikacji przesyłanych w załącznikach ani logować się do usług podatkowych poprzez przypadkowe linki otrzymane SMS-em lub e-mailem.
Warto korzystać z oficjalnych kanałów administracji i przed podaniem danych upewnić się, że znajdujemy się w prawidłowej usłudze.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli rozliczasz podatki, prowadzisz działalność albo reprezentujesz firmę czy organizację, warto sprawdzić aktualną wersję mobilnego e-Urzędu Skarbowego. Zakres spraw dostępnych z telefonu jest większy niż jeszcze niedawno.
Przedsiębiorcy powinni przede wszystkim zajrzeć do funkcji dotyczącej formy opodatkowania i sprawdzić dane zapisane dla 2025 oraz 2026 roku.
Jeżeli chcesz elektronicznie korzystać z formularzy wymagających tego kanału komunikacji, sprawdź również, czy masz wyrażoną zgodę na e-Korespondencję.
Osoby potrzebujące indywidualnej interpretacji podatkowej mogą skorzystać z kreatora ORD-IN, natomiast przy sprawach związanych z rezydencją podatkową dostępny jest WN-CFR.
Najważniejsza zmiana jest jednak szersza: urząd skarbowy przestaje być miejscem, do którego w każdej sprawie trzeba fizycznie jechać. Coraz więcej formalności można wykonać z poziomu smartfona, o dowolnej porze dnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.