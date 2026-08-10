Biedronka ruszyła z mocną promocją. Powerbank za 1 zł przy zakupie większego modelu
Powerbank za symboliczną złotówkę pojawił się w nowej akcji Biedronka Home. Warunek jest jeden: trzeba kupić większy model Tracer EnerGen o pojemności 20 000 mAh. Wtedy drugi, mniejszy powerbank Tracer EnerGo 10 000 mAh można dobrać za 1 zł. Oferta może zainteresować szczególnie osoby szykujące się na wakacyjny wyjazd albo chcące zabezpieczyć kilka urządzeń przed rozładowaniem.
Dwa powerbanki za około 100 zł. Biedronka uruchomiła promocję
Biedronka coraz mocniej rozwija ofertę produktów dostępnych poza tradycyjnym asortymentem spożywczym. W internetowym sklepie Biedronka Home regularnie pojawia się elektronika, wyposażenie domu oraz różnego rodzaju akcesoria. Tym razem uwagę zwraca promocja dotycząca przenośnych źródeł energii.
Głównym produktem objętym ofertą jest Tracer EnerGen o pojemności 20 000 mAh. Według informacji przedstawionych w ofercie jego cena została obniżona ze 119 zł do 99 zł.
Najważniejszy element promocji pojawia się jednak przy zakupie urządzenia. Klient może dobrać drugi, mniejszy powerbank za symboliczną złotówkę. Oznacza to, że za oba urządzenia trzeba zapłacić łącznie około 100 zł.
20 000 mAh i szybkie ładowanie. Takie parametry ma większy model
Tracer EnerGen to większy z dwóch powerbanków. Pojemność 20 000 mAh sprawia, że urządzenie może przydać się podczas dłuższej podróży, wyjazdu na działkę, wakacji czy całodziennego przebywania poza domem.
Model został wyposażony w 2 porty USB-A oraz 1 port USB-C. Dzięki temu możliwe jest podłączenie kilku urządzeń. Producent przewidział również obsługę popularnych standardów szybkiego ładowania.
W specyfikacji znajdziemy Power Delivery o mocy do 20 W oraz Quick Charge 3.0 do 22,5 W. Moc znamionowa akumulatora wynosi 74 Wh.
Powerbank może więc służyć nie tylko do uzupełniania energii w smartfonie. Możemy wykorzystać go również do ładowania słuchawek bezprzewodowych, niewielkich urządzeń elektronicznych czy części tabletów obsługujących odpowiednie parametry zasilania.
Drugi powerbank kosztuje tylko 1 zł
To właśnie dodatkowy produkt jest najciekawszym elementem całej akcji. Przy zakupie Tracer EnerGen 20 000 mAh za 99 zł można otrzymać możliwość zakupu modelu Tracer EnerGo 10 000 mAh za 1 zł.
Jest to mniejsza przenośna bateria, ale jej parametry nadal mogą wystarczyć do codziennego użytkowania. Pojemność 10 000 mAh sprawdzi się chociażby jako zapasowe źródło energii noszone w plecaku lub torbie.
Urządzenie waży około 220 g. Podobnie jak większy model ma 3 złącza: 2 USB-A oraz 1 USB-C. Jego moc znamionowa wynosi 37 Wh przy napięciu 3,7 V.
Regularna cena tego urządzenia wynosi niespełna 70 zł. W ramach opisywanej promocji jego cena spada jednak do symbolicznej złotówki, pod warunkiem zakupu wskazanego większego modelu.
Promocja może przydać się przed wyjazdem
Termin akcji może być szczególnie interesujący dla osób podróżujących w sierpniu. Powerbank jest jednym z tych urządzeń, które często trafiają do wakacyjnego bagażu. Przydaje się w pociągu, autobusie, na lotnisku czy podczas całodniowego zwiedzania, gdy dostęp do gniazdka jest ograniczony.
Dwa urządzenia mogą mieć też praktyczną przewagę nad jednym bardzo dużym powerbankiem. Jeden możemy zostawić w bagażu, a drugi zabrać ze sobą. Można również podzielić je pomiędzy dwóch członków rodziny.
W przypadku wyjazdu z Warszawy pociągiem lub samochodem dodatkowe źródło energii może przydać się zwłaszcza wtedy, gdy telefon wykorzystujemy jednocześnie do nawigacji, płatności, kupowania biletów i robienia zdjęć.
Nie tylko pojemność ma znaczenie
Przy zakupie powerbanku dobrze zwrócić uwagę na coś więcej niż samą liczbę mAh. Znaczenie mają również dostępne porty oraz maksymalna moc ładowania.
W większym modelu istotna jest obsługa Power Delivery 20 W i Quick Charge 3.0 22,5 W. Jeżeli smartfon obsługuje odpowiedni standard szybkiego ładowania, pozwala to efektywniej wykorzystać możliwości urządzenia.
Trzeba jednak pamiętać, że rzeczywista szybkość ładowania zależy również od telefonu, zastosowanego przewodu i obsługiwanych przez urządzenie standardów.
Biedronka sprzedaje coraz więcej elektroniki
Dla części klientów wciąż może być zaskoczeniem, że w ofercie sieci spożywczej można znaleźć tablety, powerbanki czy inne urządzenia elektroniczne. Internetowy kanał Biedronka Home znacznie rozszerzył jednak zakres produktów dostępnych pod marką sieci.
W aktualnej ofercie pojawiają się również inne przecenione urządzenia. Wśród nich wymieniany jest między innymi tablet Extralink CP31 Pro 10 cali z pamięcią 128 GB oraz dodatkowymi akcesoriami, takimi jak etui, klawiatura, rysik i mysz.
W przypadku takich ofert przed zakupem zawsze powinniśmy sprawdzić aktualną cenę, regulamin promocji, dostępność produktów oraz ewentualne warunki dotyczące naliczenia rabatu. Promocyjny towar może być dostępny tylko do wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli właśnie szukasz powerbanku, najważniejsza jest tutaj prosta kalkulacja. Większy Tracer EnerGen 20 000 mAh kosztuje w promocji 99 zł, a przy jego zakupie drugi Tracer EnerGo 10 000 mAh można dobrać za 1 zł. Łączny wydatek wynosi więc około 100 zł za dwa urządzenia o łącznej deklarowanej pojemności 30 000 mAh.
Nie oznacza to jednak, że powinniśmy kupować zestaw wyłącznie ze względu na bardzo niską cenę drugiego urządzenia. Najpierw dobrze sprawdzić, czy rzeczywiście potrzebujemy powerbanku i czy jego parametry odpowiadają urządzeniom, które zamierzamy ładować.
Jeśli planujemy zakup, przed złożeniem zamówienia powinniśmy przede wszystkim sprawdzić w Biedronka Home, czy oba modele nadal są dostępne oraz czy promocja za 1 zł jest aktywna. Przy akcjach dotyczących elektroniki dostępność poszczególnych produktów może zmieniać się szybko.
Dla osób, które i tak zamierzały kupić powerbank przed wakacyjnym wyjazdem, oferta może być szczególnie interesująca. Jeden model oferuje pojemność 20 000 mAh i szybkie ładowanie, natomiast drugi może pełnić funkcję lżejszego, zapasowego źródła energii. Najważniejsze jest jednak sprawdzenie aktualnych warunków promocji bezpośrednio przed zakupem.
Mogę też przygotować do tego 10 znacznie mocniejszych tytułów pod Discover, szczególnie opartych na luce informacyjnej i haśle „1 zł”.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.