Jedzenie za darmo w Warszawie. Jadłodzielnia na Wawrze apeluje: „Weź tyle, ile zjesz”
Pełna lodówka warzyw, owoców, pieczywa i gotowych produktów czeka na mieszkańców Warszawy. Jadłodzielnia działająca na Wawrze poinformowała o dostępnej żywności i zachęciła mieszkańców do korzystania z niej. Jest tylko jedna ważna prośba: zabierajmy tyle, ile rzeczywiście jesteśmy w stanie wykorzystać.
Pełna lodówka w warszawskiej jadłodzielni
W poniedziałek, 10 sierpnia, na profilu JadłoDzielni WAWER „Falenica” pojawił się komunikat skierowany do mieszkańców. Punkt znajduje się przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.
„Prosimy zagospodarować tyle ile się samemu zje, podzielcie się z innymi i prosimy o pozostawienie porządku… Wyświetl więcej” – czytamy w widocznej części opublikowanego komunikatu.
Do wpisu dołączono zdjęcie wypełnionej lodówki. Widać w niej między innymi owoce, warzywa, pieczywo oraz zapakowane produkty spożywcze. To żywność, która zamiast trafić do kosza może zostać wykorzystana przez mieszkańców.
Można przyjść i skorzystać z dostępnej żywności
Idea jadłodzielni jest prosta. Produkty, których ktoś nie wykorzysta, mogą otrzymać drugie życie. Zamiast wyrzucać nadające się do spożycia jedzenie, można pozostawić je w wyznaczonym miejscu. Inna osoba może następnie z niego skorzystać.
Wawerska jadłodzielnia zwraca przy tym uwagę na bardzo ważną zasadę. Nie chodzi o opróżnienie lodówki przez jedną osobę. Organizatorzy proszą, aby zabierać rozsądne ilości i pozostawić żywność również dla innych potrzebujących lub zainteresowanych mieszkańców.
Ważne jest także zachowanie porządku. Przy dużej rotacji produktów i osób korzystających z punktu ma to szczególne znaczenie.
Foodsharing ogranicza marnowanie jedzenia
Jadłodzielnie funkcjonują w oparciu o ideę foodsharingu, czyli dzielenia się żywnością. Rozwiązanie pozwala ograniczać marnowanie produktów, które nadal nadają się do wykorzystania.
Mechanizm jest wyjątkowo prosty. Jeżeli mamy pełnowartościową żywność, której nie zdążymy wykorzystać, możemy przekazać ją innym. Jeżeli natomiast potrzebujemy znajdujących się w jadłodzielni produktów, możemy je zabrać.
Takie miejsca mają znaczenie nie tylko społeczne. To również praktyczny sposób ograniczania ilości wyrzucanego jedzenia. Szczególnie latem świeże produkty mają krótki termin przydatności, dlatego szybkie przekazanie ich kolejnej osobie może zdecydować o tym, czy zostaną wykorzystane.
Wawer. Gdzie znajduje się jadłodzielnia?
Z komunikatu opublikowanego przez JadłoDzielnię WAWER „Falenica” wynika, że punkt działa przy ul. Trocinowej 1.
Osoby wybierające się na miejsce powinny pamiętać, że sytuacja widoczna na zdjęciu może szybko się zmienić. Zawartość takich punktów zależy od tego, ile produktów zostanie przyniesionych i jak wiele osób z nich skorzysta.
Zdjęcie pełnej lodówki nie oznacza więc, że wszystkie widoczne produkty będą nadal dostępne kilka godzin później.
Jedna zasada jest szczególnie ważna
Apel warszawskiej jadłodzielni można sprowadzić do prostego przesłania: korzystajmy, ale pamiętajmy również o innych.
Jeżeli w lodówce znajduje się większa ilość jedzenia, nie oznacza to konieczności zabierania wszystkiego. Produkty mogą przydać się kolejnym mieszkańcom, którzy pojawią się w punkcie później.
Warto również zostawić po sobie porządek. Dzięki temu jadłodzielnia może służyć następnej osobie dokładnie w takim celu, w jakim została stworzona.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz na Wawrze, w Falenicy lub w pobliżu i możesz wykorzystać znajdującą się tam żywność, JadłoDzielnia WAWER „Falenica” zaprasza na ul. Trocinową 1. Przed wyjściem warto sprawdzić najnowsze komunikaty punktu, ponieważ dostępność produktów może zmieniać się bardzo szybko.
Możemy również pomóc w drugą stronę. Jeśli mamy w domu pełnowartościowe jedzenie, którego nie wykorzystamy, jadłodzielnia daje możliwość podzielenia się nim z innymi zamiast wyrzucania.
Najważniejsza pozostaje zasada wskazana przez samą jadłodzielnię: bierzemy tyle, ile rzeczywiście zjemy, dzielimy się z innymi i zostawiamy po sobie porządek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.