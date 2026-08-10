Pożar na Grochowie. Na miejscu 3 zastępy straży pożarnej

10 sierpnia 2026 18:28 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pożar samochodu osobowego na warszawskim Grochowie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przy ul. Żółkiewskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych. Na miejsce skierowano 3 zastępy straży pożarnej. Zgłoszenie wpłynęło o godz. 18:11.

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Pożar samochodu Fot. Warszawa w Pigułce
Pożar samochodu Fot. Warszawa w Pigułce

Służby prowadzą działania na miejscu zdarzenia. Ze względu na lokalizację pożaru szczególnie istotna jest bliskość zabudowy mieszkalnej.

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Samochód płonie przy ul. Żółkiewskiego

Do zdarzenia doszło przy ul. Żółkiewskiego na Grochowie. Ogień objął samochód osobowy.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb o godz. 18:11. Do akcji zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej.

Pożar wybuchł w rejonie zabudowy wielorodzinnej. Strażacy koncentrują się na opanowaniu sytuacji i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

Blisko budynków wielorodzinnych

Lokalizacja zdarzenia może budzić niepokój mieszkańców, ponieważ płonący samochód znajduje się w pobliżu budynków mieszkalnych.

Na tę chwilę nie mamy potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych ani o przeniesieniu się ognia na budynek. Nie jest również znana przyczyna pojawienia się ognia.

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Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Informacje mogą się zmieniać wraz z postępem działań służb.

Mieszkańcy powinni zachować ostrożność

Osoby znajdujące się w pobliżu akcji nie powinny zbliżać się do płonącego pojazdu ani utrudniać pracy strażakom. Podczas pożaru samochodu zagrożeniem jest nie tylko ogień, ale również wysoka temperatura i intensywny dym.

Mieszkańcy pobliskich lokali, do których dostaje się dym, mogą zamknąć okna i nie przebywać bez potrzeby w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Akcja służb przy ul. Żółkiewskiego trwa. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej.

Artykuł aktualizowany. Zgłoszenie zdarzenia: godz. 18:11.

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