Pożar na Grochowie. Na miejscu 3 zastępy straży pożarnej
Pożar samochodu osobowego na warszawskim Grochowie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przy ul. Żółkiewskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych. Na miejsce skierowano 3 zastępy straży pożarnej. Zgłoszenie wpłynęło o godz. 18:11.
Służby prowadzą działania na miejscu zdarzenia. Ze względu na lokalizację pożaru szczególnie istotna jest bliskość zabudowy mieszkalnej.
Samochód płonie przy ul. Żółkiewskiego
Do zdarzenia doszło przy ul. Żółkiewskiego na Grochowie. Ogień objął samochód osobowy.
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb o godz. 18:11. Do akcji zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej.
Pożar wybuchł w rejonie zabudowy wielorodzinnej. Strażacy koncentrują się na opanowaniu sytuacji i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
Blisko budynków wielorodzinnych
Lokalizacja zdarzenia może budzić niepokój mieszkańców, ponieważ płonący samochód znajduje się w pobliżu budynków mieszkalnych.
Na tę chwilę nie mamy potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych ani o przeniesieniu się ognia na budynek. Nie jest również znana przyczyna pojawienia się ognia.
Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Informacje mogą się zmieniać wraz z postępem działań służb.
Mieszkańcy powinni zachować ostrożność
Osoby znajdujące się w pobliżu akcji nie powinny zbliżać się do płonącego pojazdu ani utrudniać pracy strażakom. Podczas pożaru samochodu zagrożeniem jest nie tylko ogień, ale również wysoka temperatura i intensywny dym.
Mieszkańcy pobliskich lokali, do których dostaje się dym, mogą zamknąć okna i nie przebywać bez potrzeby w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Akcja służb przy ul. Żółkiewskiego trwa. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej.
Artykuł aktualizowany. Zgłoszenie zdarzenia: godz. 18:11.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.