ZUS może zażądać zwrotu 13. emerytury. Pieniądze są już wydane, a decyzja może przyjść później
13. emerytura trafiła już do milionów świadczeniobiorców, ale dla części z nich sprawa wypłaty może jeszcze nie być zakończona. ZUS może po późniejszej weryfikacji uznać dodatkowe świadczenie za nienależnie pobrane i zażądać jego zwrotu. W określonych przypadkach do oddania mogą być nie tylko otrzymane pieniądze, ale również odsetki. Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby pobierające wcześniejsze świadczenia i jednocześnie osiągające dodatkowe przychody.
W 2026 roku 13. emerytura wyniosła 1978,49 zł brutto. Świadczenie zostało wypłacone ponad 10 mln osób. Trzynastka przyznawana jest automatycznie, dlatego seniorzy nie muszą składać dodatkowych wniosków. Automatyczna wypłata nie oznacza jednak, że w każdej sytuacji pieniądze są ostatecznie należne.
13. emerytura może być do zwrotu. Kluczowa jest jedna data
W przypadku tegorocznej 13. emerytury niezwykle istotny jest 31 marca 2026 roku. To stan na ten dzień decyduje o prawie do dodatkowego rocznego świadczenia.
Jeżeli 31 marca prawo do świadczenia podstawowego było zawieszone albo nie istniało, może się okazać, że wypłacona później trzynastka nie przysługiwała.
Sam fakt, że pieniądze pojawiły się na rachunku bankowym, nie przesądza więc ostatecznie o prawie do ich zatrzymania.
Znaczenia nie ma również to, że świadczeniobiorca zdążył już pieniądze wydać. Jeżeli ZUS stwierdzi, że świadczenie było nienależne, może wydać decyzję zobowiązującą do jego zwrotu.
Dorabiasz do wcześniejszej emerytury? Tutaj trzeba szczególnie uważać
Problem może dotyczyć między innymi części osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę i jednocześnie uzyskujących przychody z pracy.
W takich przypadkach obowiązują limity dorabiania. Ich przekroczenie może powodować zmniejszenie albo zawieszenie świadczenia.
Do 31 maja 2026 roku niższy próg wynosił 6438,50 zł brutto miesięcznego przychodu. Jego przekroczenie mogło skutkować zmniejszeniem świadczenia.
Znacznie ważniejszy z punktu widzenia prawa do trzynastki jest górny limit. Wynosił w tym okresie 11 957,20 zł brutto. Przekroczenie progu odpowiadającego 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia może prowadzić do zawieszenia świadczenia.
Od 1 czerwca limity uległy zmianie. Nie oznacza to jednak, że nowe wartości można zastosować do sytuacji z marca.
ZUS patrzy na sytuację z 31 marca
To właśnie tutaj może pojawić się problem. Osoba może obecnie mieścić się w obowiązujących limitach, ale przy ocenie prawa do tegorocznej 13. emerytury kluczowa pozostaje sytuacja dotycząca dnia wskazanego w przepisach.
Późniejsza zmiana wysokości limitów nie działa wstecz.
Dlatego osoby pobierające świadczenia podlegające ograniczeniom związanym z dodatkowym przychodem powinny dokładnie sprawdzić swoją sytuację z okresu mającego wpływ na prawo do wypłaty.
Jesienią przyjdzie 14. emerytura. Tutaj zasady są inne
W 2026 roku świadczeniobiorców czeka jeszcze wypłata 14. emerytury. Jej maksymalna wysokość również wynosi 1978,49 zł brutto, ale sposób ustalania prawa do pieniędzy różni się od zasad dotyczących trzynastki.
Pełną kwotę czternastki mają otrzymać osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Po przekroczeniu tego poziomu zaczyna działać zasada „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka przekroczenia progu powoduje odpowiednie zmniejszenie dodatkowego świadczenia.
Przykładowo, jeżeli emerytura przekracza próg o 300 zł, czternastka zostaje pomniejszona o 300 zł.
Przy wyższej emeryturze czternastki może nie być
Mechanizm „złotówka za złotówkę” powoduje stopniowe zmniejszanie świadczenia wraz ze wzrostem podstawowej emerytury lub renty.
Obowiązuje jednak również minimalna wysokość wypłaty. Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu wyliczona 14. emerytura wyniesie mniej niż 50 zł brutto, świadczenie nie zostanie wypłacone.
W praktyce oznacza to, że przy świadczeniu podstawowym na poziomie około 4800 zł brutto lub wyższym czternastka może już nie przysługiwać.
Dla tegorocznej wypłaty kluczowy ma być stan na 31 sierpnia 2026 roku. Wypłaty przewidziane są na wrzesień i również mają następować bez konieczności składania osobnego wniosku.
ZUS może zażądać również odsetek
Szczególnie dotkliwe mogą być konsekwencje sytuacji, w której ZUS uzna świadczenie za nienależnie pobrane.
Zgodnie z zasadami dotyczącymi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń obowiązek może obejmować kwotę świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Co istotne, odsetki nie muszą być liczone dopiero od dnia, w którym świadczeniobiorca otworzy kopertę z decyzją ZUS.
W opisanym mechanizmie znaczenie ma okres rozpoczynający się od dnia następującego po wypłacie nienależnego świadczenia.
Dlatego jeżeli pieniądze zostały wypłacone wiosną, a decyzja zostanie wydana kilka miesięcy później, kwota do rozliczenia może być wyższa od pierwotnego przelewu.
Dostałeś decyzję z ZUS? Nie odkładaj jej na później
Przepisy przewidują rozwiązanie, które może ograniczyć dalsze narastanie należności odsetkowej po wydaniu decyzji.
Jeżeli świadczeniobiorca ureguluje należność w terminie wskazanym przez ZUS, odsetki za dalszy okres nie są naliczane na takich samych zasadach jak w przypadku pozostawienia długu bez spłaty.
Dlatego decyzji dotyczącej zwrotu świadczenia nie należy ignorować. Trzeba przede wszystkim sprawdzić podstawę wskazaną przez ZUS, okres, którego dotyczy rozliczenie, wysokość należności oraz termin wykonania decyzji.
Nie masz pieniędzy na jednorazowy zwrot? Są inne możliwości
Otrzymanie decyzji o zwrocie nie zawsze oznacza, że całą kwotę trzeba będzie natychmiast wpłacić jednorazowo bez możliwości podjęcia innych działań.
W określonych sytuacjach ZUS może dochodzić należności poprzez potrącenia z bieżąco wypłacanego świadczenia.
Możliwe jest również wystąpienie z odpowiednim wnioskiem dotyczącym sposobu uregulowania należności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przepisy przewidują możliwość rozłożenia należności na raty albo odstąpienia od żądania zwrotu.
Nie dzieje się to jednak automatycznie. Sytuacja świadczeniobiorcy musi zostać odpowiednio przedstawiona, a decyzja ZUS ma charakter indywidualny.
Sam poinformowałeś ZUS? To może mieć ogromne znaczenie
Przepisy przewidują także szczególne rozwiązanie dla osób, które prawidłowo poinformowały ZUS o okolicznościach mogących powodować ustanie albo zawieszenie prawa do świadczenia.
Jeżeli świadczeniobiorca przekazał taką informację, ale organ mimo tego nadal wypłacał pieniądze, zakres późniejszego żądania zwrotu może być ograniczony.
To ważne szczególnie dla osób dorabiających do świadczeń objętych limitami przychodów. Nie warto czekać, aż przekroczenie zostanie wykryte dopiero podczas późniejszego rozliczenia.
Od decyzji ZUS można się odwołać
Decyzja o zwrocie świadczenia nie oznacza również, że świadczeniobiorca nie ma możliwości jej zakwestionowania.
Jeżeli zainteresowany uważa, że ZUS błędnie ustalił jego sytuację, może skorzystać z przewidzianej prawem drogi odwoławczej.
W takiej sytuacji szczególne znaczenie mogą mieć dokumenty potwierdzające wysokość przychodów, okres zatrudnienia, zgłoszenia kierowane wcześniej do ZUS oraz dokumentacja dotycząca samego świadczenia.
Czternastka jest chroniona przed komornikiem
Przy 14. emeryturze obowiązuje dodatkowa ochrona. Świadczenie nie podlega zajęciu na takich zasadach jak zwykłe środki znajdujące się na rachunku.
Czternastka jest chroniona przed potrąceniami i egzekucją przewidzianą dla określonych zobowiązań. ZUS odpowiednio oznacza wypłatę, dzięki czemu bank może rozpoznać jej szczególny charakter.
Nie należy jednak mylić ochrony przed zajęciem z prawem do zatrzymania świadczenia nienależnie wypłaconego.
Jeżeli później okaże się, że na dzień decydujący dana osoba nie miała prawa do czternastki, kwestia zwrotu może zostać rozpatrzona niezależnie od wcześniejszej ochrony pieniędzy przed egzekucją.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w 2026 roku otrzymałeś 13. emeryturę, w większości przypadków nie ma powodu do podejmowania żadnych dodatkowych działań. Szczególną uwagę powinny jednak zwrócić osoby, których prawo do podstawowej emerytury lub renty mogło być zawieszone na dzień 31 marca 2026 roku.
Dotyczy to zwłaszcza części osób pobierających wcześniejsze świadczenia i jednocześnie osiągających dodatkowe przychody.
Sprawdź dokumenty dotyczące swoich zarobków oraz korespondencję z ZUS. Jeżeli informowałeś Zakład o zmianie swojej sytuacji, zachowaj potwierdzenie dokonania takiego zgłoszenia.
Jeżeli otrzymasz decyzję nakazującą zwrot trzynastki, nie ignoruj terminu wskazanego w piśmie. Zweryfikuj podstawę decyzji i wyliczenie należności. Jeżeli nie zgadzasz się ze stanowiskiem ZUS, sprawdź pouczenie dotyczące odwołania. Jeśli zwrot całej kwoty stanowi poważny problem finansowy, można również sprawdzić możliwość wystąpienia o ulgę w spłacie.
Przed jesienną wypłatą warto pamiętać również o zasadach 14. emerytury. Pełna kwota wynosi w 2026 roku 1978,49 zł brutto, ale przy świadczeniu podstawowym przekraczającym 2900 zł brutto zaczyna działać mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Najważniejsze są więc daty: 31 marca dla 13. emerytury oraz 31 sierpnia dla tegorocznej czternastki. To sytuacja świadczeniobiorcy w odpowiednim dniu może zdecydować o prawie do dodatkowych pieniędzy.
Podstawa prawna
Mechanizm zwrotu nienależnie pobranych świadczeń reguluje między innymi art. 84 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe zasady dodatkowych rocznych świadczeń wynikają z przepisów regulujących 13. i 14. emeryturę. W indywidualnej sprawie rozstrzygające znaczenie ma decyzja właściwego organu i sytuacja konkretnego świadczeniobiorcy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.