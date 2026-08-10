Stan alarmowy wprowadzony na Mazowszu przynajmniej do końca wakacji
Na Mazowszu i w pozostałych częściach Polski nadal obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Nie wszystkie dotyczą jednak tego samego zagrożenia i nie wszystkie obejmują dokładnie ten sam obszar. II stopień BRAVO obowiązuje w całym kraju, podobnie jak BRAVO-CRP dotyczący cyberprzestrzeni. Jednocześnie na wybranych liniach kolejowych wprowadzono wyższy, III stopień CHARLIE. Obecne zarządzenia obowiązują do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59.
Dla przeciętnego mieszkańca Warszawy komunikaty o BRAVO, BRAVO-CRP czy CHARLIE mogą brzmieć niepokojąco. Warto jednak wiedzieć, że stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla administracji, służb i zarządców infrastruktury do podjęcia określonych działań ochronnych. Samo obowiązywanie stopnia alarmowego nie oznacza, że doszło do ataku.
BRAVO obowiązuje w całej Polsce
Od 1 czerwca 2026 roku kontynuowane jest obowiązywanie stopni alarmowych. Obejmują one również całe województwo mazowieckie, w tym Warszawę.
Na terytorium całego kraju obowiązuje II stopień alarmowy BRAVO. Jest on drugim w czterostopniowej skali przewidzianej przez polskie przepisy.
System obejmuje kolejno stopnie ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Wraz ze wzrostem stopnia zwiększa się zakres działań podejmowanych przez właściwe służby oraz instytucje.
BRAVO ma charakter prewencyjny. Jego wprowadzenie oznacza konieczność zachowania zwiększonej czujności i realizowania dodatkowych procedur bezpieczeństwa.
BRAVO-CRP. Ten stopień dotyczy cyberprzestrzeni
Równocześnie na terenie całego kraju obowiązuje II stopień BRAVO-CRP.
Dopisek CRP ma bardzo duże znaczenie. Ten rodzaj stopnia alarmowego odnosi się do zagrożeń w cyberprzestrzeni i funkcjonowania systemów teleinformatycznych.
W praktyce oznacza zwiększoną gotowość między innymi administracji publicznej oraz podmiotów odpowiedzialnych za istotne systemy i infrastrukturę.
Instytucje muszą zwracać szczególną uwagę na potencjalne incydenty teleinformatyczne, nietypową aktywność w systemach oraz próby zakłócenia ich funkcjonowania.
Na kolei obowiązuje jeszcze wyższy stopień
Sytuacja wygląda inaczej w przypadku części infrastruktury kolejowej. Na wybranych liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP LHS obowiązuje III stopień alarmowy CHARLIE.
Jest to już trzeci poziom w czterostopniowej skali, a więc wyższy od obowiązującego powszechnie BRAVO.
Obejmuje określone elementy infrastruktury kolejowej, w tym odcinki znajdujące się na Mazowszu. Nie oznacza to jednak, że cały obszar województwa został objęty stopniem CHARLIE.
Dla mieszkańców to ważne rozróżnienie: w całym kraju obowiązuje BRAVO, natomiast wyższy CHARLIE dotyczy wskazanej infrastruktury kolejowej.
Dlaczego utrzymywane są stopnie alarmowe?
Utrzymywanie podwyższonych stopni wiązane jest z sytuacją bezpieczeństwa oraz działaniami o charakterze hybrydowym wymierzonymi w Polskę i inne państwa Unii Europejskiej.
Zagrożenia hybrydowe mogą przyjmować różne formy. Nie ograniczają się wyłącznie do tradycyjnie rozumianego ataku. Szczególnego znaczenia nabiera ochrona infrastruktury krytycznej, systemów teleinformatycznych oraz transportu.
Dlatego poszczególne stopnie mogą jednocześnie obowiązywać na różnych zasadach. Jeden obejmuje całe terytorium kraju, drugi cyberprzestrzeń, a jeszcze inny konkretny rodzaj infrastruktury.
Co BRAVO oznacza dla mieszkańca Warszawy?
Większość procedur wynikających ze stopnia BRAVO realizują służby, urzędy i inne instytucje. Mieszkaniec Warszawy może jednak zauważyć ich skutki podczas codziennego funkcjonowania.
Możliwe są między innymi wzmożone kontrole w określonych miejscach, większa obecność służb czy dodatkowe zabezpieczenia ważnych obiektów.
Nie powinno więc dziwić zwiększone zainteresowanie pozostawionym bez opieki bagażem czy nietypowym zachowaniem w pobliżu ważnych obiektów i infrastruktury.
Nie oznacza to jednak wprowadzenia ograniczeń charakterystycznych dla stanów nadzwyczajnych. Mieszkańcy mogą normalnie chodzić do pracy, korzystać z komunikacji, robić zakupy czy podróżować.
Podróżujesz pociągiem? Zachowaj szczególną czujność
Ze względu na III stopień CHARLIE dotyczący wybranych linii kolejowych szczególnego znaczenia nabiera zachowanie pasażerów na dworcach i w ich otoczeniu.
Nie należy pozostawiać bagażu bez opieki. Jeżeli natomiast zauważymy porzuconą walizkę, plecak, pakunek albo przedmiot znajdujący się w nietypowym miejscu, nie powinniśmy go dotykać ani samodzielnie sprawdzać jego zawartości.
W takiej sytuacji należy poinformować pracownika kolei, ochronę, funkcjonariusza albo odpowiednie służby.
Podobnie należy potraktować próby wejścia osób postronnych na obszary techniczne czy miejsca, do których dostęp jest ograniczony.
Nie fotografuj zabezpieczeń i nie wchodź tam, gdzie nie wolno
Podwyższona gotowość służb oznacza również, że szczególnie nierozsądne są próby wchodzenia na tereny zamknięte lub techniczne tylko z ciekawości.
Dotyczy to zwłaszcza infrastruktury kolejowej, energetycznej i innych obiektów o znaczeniu strategicznym.
Jeżeli w konkretnym miejscu obowiązuje zakaz fotografowania albo ograniczenie dostępu, należy się do niego stosować. Nie należy również manipulować przy urządzeniach infrastruktury czy próbować dostać się do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla personelu.
BRAVO-CRP oznacza także większą uwagę na cyberataki
Równoległe obowiązywanie BRAVO-CRP pokazuje, że bezpieczeństwo nie dotyczy wyłącznie przestrzeni fizycznej.
Ataki mogą być skierowane przeciwko systemom informatycznym instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za istotne usługi.
Dla zwykłego użytkownika internetu jest to również przypomnienie, aby zachować ostrożność wobec podejrzanych wiadomości.
Nie należy otwierać nieznanych załączników, podawać danych logowania po wejściu na stronę z przypadkowego linku ani instalować oprogramowania przesłanego przez nieznaną osobę.
Przestępcy mogą podszywać się pod banki, urzędy, firmy kurierskie czy inne znane instytucje. Samo obowiązywanie BRAVO-CRP nie oznacza jednak, że każda awaria strony internetowej jest skutkiem cyberataku.
Stopnie obowiązują do końca wakacji
Obecne zarządzenia przewidują utrzymanie stopni alarmowych do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59.
Termin ten nie oznacza automatycznie, że od 1 września wszystkie stopnie zostaną zniesione. Przed upływem obowiązującego okresu może zostać podjęta kolejna decyzja dotycząca ich utrzymania, zmiany albo zakończenia.
Podobne stopnie były już wcześniej przedłużane. Nie można jednak przesądzać, że zostaną przedłużone również po 31 sierpnia, dopóki nie zostanie wydane odpowiednie zarządzenie.
Co zrobić, jeśli zauważysz coś podejrzanego?
Podwyższony stopień alarmowy nie oznacza, że mieszkańcy powinni samodzielnie poszukiwać zagrożeń. Chodzi przede wszystkim o rozsądną czujność.
Jeżeli zauważymy porzucony pakunek, nietypowe zachowanie w pobliżu chronionego obiektu albo inną sytuację, która rzeczywiście może stanowić zagrożenie, nie należy podejmować działań na własną rękę.
W sytuacji wymagającej pilnej interwencji należy powiadomić odpowiednie służby pod numerem alarmowym 112. Na dworcu można również zwrócić się do pracowników kolei, ochrony lub obecnych na miejscu funkcjonariuszy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Warszawie lub innej części Mazowsza, obowiązuje Cię ta sama sytuacja bezpieczeństwa co mieszkańców pozostałych regionów kraju: na całym terytorium Polski utrzymywany jest II stopień BRAVO oraz II stopień BRAVO-CRP.
Nie oznacza to konieczności zmiany codziennych planów. Można normalnie korzystać z komunikacji miejskiej, kolei, urzędów, centrów handlowych czy wydarzeń publicznych.
Warto natomiast zwracać większą uwagę na komunikaty służb i zarządców obiektów. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki, nie dotykaj podejrzanych pakunków i respektuj ograniczenia dostępu do chronionej infrastruktury.
Podczas korzystania z internetu zachowaj ostrożność wobec podejrzanych wiadomości, załączników i stron wymagających podania danych.
Jeżeli podróżujesz koleją, pamiętaj dodatkowo, że na wybranych liniach obowiązuje wyższy, III stopień CHARLIE. Nie oznacza to zakazu podróżowania, ale wiąże się ze zwiększoną ochroną infrastruktury i wzmożoną gotowością odpowiednich służb.
Obecne stopnie obowiązują do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59. Dopiero kolejna decyzja premiera przesądzi, jakie zasady będą obowiązywały od początku września.
Podstawa prawna
Podstawą wprowadzania stopni alarmowych jest ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Przepisy przewidują cztery stopnie alarmowe: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA oraz odpowiadające im stopnie CRP odnoszące się do zagrożeń w cyberprzestrzeni. Aktualny zakres i okres obowiązywania poszczególnych stopni wynika z zarządzeń Prezesa Rady Ministrów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.