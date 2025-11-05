Gigantyczny chaos komunikacyjny. Zatrzymane pociągi i komunikacja zastępcza w centrum miasta
W środowy poranek doszło do wypadku z udziałem pasażera na stacji Centrum pierwszej linii metra w Warszawie poinformowała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń. W wyniku zdarzenia ruch pociągów został wstrzymany w centralnym odcinku trasy.
Składy kursują obecnie w dwóch niezależnych pętlach: Kabaty–Wilanowska oraz Dworzec Gdański–Młociny. Aby ułatwić pasażerom poruszanie się po mieście, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą.
Autobusy linii „Za metro” kursują trasą: Metro Wilanowska – al. Wilanowska – al. Niepodległości – Batorego – Waryńskiego – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Dworzec Gdański, a w kierunku powrotnym przez Dworzec Gdański – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowską – Waryńskiego – Batorego – św. Boboli – Madalińskiego – al. Niepodległości – Metro Wilanowska.
Dodatkowo uruchomiono specjalną linię tramwajową, kursującą trasą: Metro Marymont – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – Puławska – Metro Wilanowska.
Służby pracują na miejscu zdarzenia, a szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane. Pasażerowie proszeni są o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów ZTM.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.