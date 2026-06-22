Gigantyczny huk w centrum Warszawy. Z najwyższego budynku w Unii Europejskiej wypadła szyba i runęła na samochód
Mieszkańców okolicznych bloków w nocy z niedzieli na poniedziałek obudził huk tłuczonego szkła. Z Varso Tower przy ulicy Chmielnej – najwyższego budynku w Unii Europejskiej – wypadł fragment szyby elewacyjnej, który runął na chodnik i ulicę, uszkadzając zaparkowanego fiata. Nikt nie został ranny.
Zdarzenie miało miejsce około godziny 3:00 w nocy. Mieszkańcy mówią o potężnym huku, który wyrwał ich ze snu. Na miejsce szybko przyjechała policja i zabezpieczyła teren. Zgłoszenie do służb wpłynęło tuż po godzinie 4:00.
Jak przekazała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, szyba wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę, uszkadzając samochód marki Fiat. Właściciel pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia. Od rana na miejscu pracowali alpiniści i służby specjalne, zabezpieczając resztki konstrukcji na wysokości.
Zarządca budynku wyjaśnia przyczynę
Przedstawicielka zarządcy kompleksu, Katarzyna Najdzik z HB Reavis, poinformowała, że doszło do jednostkowego uszkodzenia jednej z szyb elewacyjnych na 28. piętrze. Według zarządcy konstrukcja fasady Varso Tower spełnia wszystkie wymagane normy budowlane, a zastosowane szkło hartowane w przypadku uszkodzenia rozpada się na drobne fragmenty, co ma minimalizować ryzyko dla osób w okolicy. Uszkodzeniu uległa wyłącznie zewnętrzna tafla szyby – dwie wewnętrzne pozostały nienaruszone. Jako przyczynę wskazano zjawisko znane w branży jako spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego, wywołane wytrąceniem się siarczku niklu, który uaktywnił się po latach na skutek znacznych różnic temperatury.
To nie pierwszy taki przypadek
We wrześniu 2025 roku doszło do podobnego zdarzenia na 11. piętrze biurowca – szyba spadła wtedy na ogródek pobliskiej kawiarni. Lokal w momencie zdarzenia był zamknięty, więc nikt nie ucierpiał. Zarządca budynku informował wówczas, że alpiniści wezwani na miejsce nie mogli od razu zacząć prac z powodu warunków atmosferycznych, a fragmenty szkła spadły na wcześniej zabezpieczony, wyłączony z użytku teren.
Varso Tower ma 53 piętra i 310 metrów wysokości, co czyni go najwyższym budynkiem w Polsce i całej Unii Europejskiej. Budowa wieżowca zakończyła się w 2022 roku, a popularny taras widokowy z restauracją na szczycie otwarto trzy lata później. W skład kompleksu wchodzą też dwa niższe budynki z biurami i hotelem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.