Gigantyczny pożar na Mazowszu. Nad miastem unoszą się kłęby dymu, na miejscu trwa akcja strażaków
Mieszkańcy Mazowsza zauważyli gęste słupy dymu unoszące się nad okolicą targowiska Rynek. Według pierwszych informacji doszło do dużego pożaru, który wywołał natychmiastową reakcję służb ratunkowych.
Do zdarzenia doszło w Płocku, w rejonie popularnego targowiska. Informacje o pożarze pojawiły się w mediach społecznościowych, gdzie świadkowie publikują zdjęcia i relacje z miejsca zdarzenia. Z przekazanych informacji wynika, że ogień pojawił się tuż za terenem rynku.
Strażacy ruszyli do akcji
Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, które prowadzą działania gaśnicze. Na razie nie podano oficjalnych informacji dotyczących przyczyny pożaru ani dokładnej powierzchni objętej ogniem.
Mieszkańcy informują o widocznych z dużej odległości kłębach dymu. Sytuacja wzbudziła niepokój, szczególnie że w ostatnich dniach strażacy na Mazowszu walczą również z ogromnym pożarem lasów na pograniczu powiatów mińskiego i wołomińskiego.
Utrudnienia i możliwe zagrożenie
Służby apelują o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do miejsca prowadzonych działań. W rejonie pożaru mogą występować utrudnienia w ruchu oraz czasowe ograniczenia dla pieszych i kierowców.
Nie wiadomo jeszcze, czy w wyniku zdarzenia ktoś został poszkodowany. Informacje będą aktualizowane wraz z napływem kolejnych komunikatów od straży pożarnej i służb miejskich.
