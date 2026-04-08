Gigantyczny pożar na Mazowszu. Płonie hala w Cząstkowie Mazowieckim, na miejscu wiele zastępów straży
W środę doszło do groźnego pożaru w Cząstkowie Mazowieckim w gminie Czosnów. Ogień pojawił się w hali należącej do firmy Kuchnie Świata, zlokalizowanej w pobliżu trasy S7. Na miejscu trwa intensywna akcja ratunkowa.
Szybka reakcja służb
Po zgłoszeniu pożaru na miejsce natychmiast skierowano liczne jednostki straży pożarnej. Strażacy prowadzą działania gaśnicze i zabezpieczają teren wokół obiektu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
Sytuacja jest dynamiczna, a akcja nadal trwa.
Duże siły i trudne warunki
Ze względu na charakter obiektu oraz jego wielkość, do akcji zaangażowano wiele zastępów ratowniczo-gaśniczych. Priorytetem jest opanowanie ognia oraz ochrona sąsiednich terenów.
Na ten moment nie ma szczegółowych informacji o przyczynach pożaru ani o ewentualnych osobach poszkodowanych.
Utrudnienia w okolicy S7
Pożar w pobliżu ważnej trasy może powodować utrudnienia w ruchu. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli poruszasz się w rejonie Cząstkowa Mazowieckiego, przygotuj się na możliwe zmiany w organizacji ruchu. Lepiej rozważyć alternatywną trasę.
Mieszkańcy okolicy powinni unikać zbliżania się do miejsca zdarzenia i śledzić komunikaty służb.
Pożar hali w Cząstkowie Mazowieckim to poważna akcja, w którą zaangażowano wiele jednostek straży pożarnej. Sytuacja jest wciąż rozwijająca się, a kolejne informacje będą pojawiać się na bieżąco.
