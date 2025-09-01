Gigantyczny pożar na terenie sortowni odpadów komunalnych! Na miejscu ogromne siły i środki
Pożar o gigantycznej skali wybuchł w Bełżycach (woj. lubelskie) na terenie sortowni odpadów komunalnych. Ogień objął pryzmę śmieci o rozmiarach około 30x100x5 metrów. Na miejscu pracuje ponad 100 strażaków oraz 35 wozów ratowniczo-gaśniczych z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Sytuacja jest niezwykle poważna – pożar nie został jeszcze opanowany, a działania gaśnicze trwają od wielu godzin.
Służby podkreślają, że celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia oraz zminimalizowanie zagrożenia dla okolicznych terenów. Wysoka temperatura i obecność materiałów łatwopalnych znacząco utrudniają prowadzenie akcji.
Dym widoczny jest z odległości wielu kilometrów. Mieszkańcy okolicznych miejscowości są zaniepokojeni – niektórzy opuścili swoje domy z obawy przed skutkami pożaru.
Co to oznacza dla czytelników?
Jeśli przebywasz w okolicy Bełżyc:
-
Unikaj zbliżania się do miejsca pożaru.
-
Zamknij okna i drzwi w domach.
-
Nie korzystaj z klimatyzacji pobierającej powietrze z zewnątrz.
-
Śledź komunikaty PSP i lokalnych służb.
Trwa walka z czasem. To kolejny przykład na to, jak ważna jest szybka reakcja służb i przygotowanie na sytuacje kryzysowe związane z gospodarką odpadami. Strażacy, narażając własne zdrowie i życie, walczą, by zapobiec tragedii.
