Gigantyczny pożar pod Warszawą. Kłęby dymu nad Nowym Modlinem, trwa akcja służb

1 maja 2026 15:43 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do poważnego pożaru doszło w Nowym Modlinie pod Warszawą. Ogień objął halę należącą do firmy Eko Zysk. Nad okolicą unosi się gęsty, czarny dym, widoczny z dużej odległości.

Pożar pod Warszawą
Fot. Wirtualny Nowy Dwór

Na miejscu liczne zastępy straży pożarnej

Jak informuje Wirtualny Nowy Dwór, z ogniem walczą liczne jednostki straży pożarnej z powiatu nowodworskiego. Sytuacja jest na tyle poważna, że do akcji zadysponowano dodatkowe siły.

Na miejsce skierowano także specjalistyczny zastęp chemiczno-ekologiczny z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Warszawie. To oznacza, że służby biorą pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z substancjami niebezpiecznymi.

Kolejne jednostki w drodze

Z czasem do akcji dołączają kolejne zastępy. Jak podaje Wirtualny Nowy Dwór, na miejsce dotarły również jednostki z tzw. plutonu „Fabryka” z powiatu legionowskiego.

To pokazuje skalę zdarzenia i trudność w opanowaniu ognia.

Kłęby dymu widoczne z daleka

Świadkowie relacjonują, że nad miejscem pożaru unoszą się ogromne ilości dymu. Słup jest widoczny nawet z odległych miejscowości.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Służby skupiają się na opanowaniu sytuacji i zabezpieczeniu terenu.

Trwa walka z żywiołem

Akcja gaśnicza nadal trwa. Strażacy robią wszystko, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i zminimalizować skutki zdarzenia.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Więcej informacji powinno pojawić się po zakończeniu działań służb.

