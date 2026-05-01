Gigantyczny pożar pod Warszawą. Kłęby dymu nad Nowym Modlinem, trwa akcja służb
Do poważnego pożaru doszło w Nowym Modlinie pod Warszawą. Ogień objął halę należącą do firmy Eko Zysk. Nad okolicą unosi się gęsty, czarny dym, widoczny z dużej odległości.
Na miejscu liczne zastępy straży pożarnej
Jak informuje Wirtualny Nowy Dwór, z ogniem walczą liczne jednostki straży pożarnej z powiatu nowodworskiego. Sytuacja jest na tyle poważna, że do akcji zadysponowano dodatkowe siły.
Na miejsce skierowano także specjalistyczny zastęp chemiczno-ekologiczny z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Warszawie. To oznacza, że służby biorą pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z substancjami niebezpiecznymi.
Kolejne jednostki w drodze
Z czasem do akcji dołączają kolejne zastępy. Jak podaje Wirtualny Nowy Dwór, na miejsce dotarły również jednostki z tzw. plutonu „Fabryka” z powiatu legionowskiego.
To pokazuje skalę zdarzenia i trudność w opanowaniu ognia.
Kłęby dymu widoczne z daleka
Świadkowie relacjonują, że nad miejscem pożaru unoszą się ogromne ilości dymu. Słup jest widoczny nawet z odległych miejscowości.
Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Służby skupiają się na opanowaniu sytuacji i zabezpieczeniu terenu.
Trwa walka z żywiołem
Akcja gaśnicza nadal trwa. Strażacy robią wszystko, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i zminimalizować skutki zdarzenia.
Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Więcej informacji powinno pojawić się po zakończeniu działań służb.
