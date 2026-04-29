Gigantyczny pożar składowiska na Mazowszu. Gęsty tym i inspektorzy WIOŚ w Warszawie na miejscu
W środowy poranek, 29 kwietnia, w Radomiu doszło do niepokojącego zdarzenia, które na chwilę postawiło na nogi służby i mieszkańców. Na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Wincentego Witosa wybuchł pożar, a nad okolicą uniósł się gęsty dym widoczny z dużej odległości.
Szybka akcja strażaków
Na miejsce natychmiast skierowano duże siły. W działaniach gaśniczych uczestniczyło aż 20 zastępów straży pożarnej – zarówno z Radomia, jak i pobliskich miejscowości.
Strażacy walczyli z ogniem przez kilka godzin. Ogień udało się opanować stosunkowo szybko, co ograniczyło skalę zagrożenia. Mimo to widok unoszącego się nad miastem dymu wzbudził spore emocje wśród mieszkańców.
Czy dym był niebezpieczny?
Państwowa Straż Pożarna przekazała, że choć sytuacja wyglądała groźnie, nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.
To ważna informacja, bo przy tego typu pożarach często pojawiają się obawy o toksyczne substancje unoszące się w powietrzu. Tym razem służby uspokajają – sytuacja została opanowana, a ryzyko dla mieszkańców oceniono jako niskie.
WIOŚ wkracza do akcji
Na miejscu od początku obecni byli także inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatury w Radomiu.
Ich pierwszym krokiem były oględziny terenu. To jednak dopiero początek działań. Jak zapowiedziano, już kolejnego dnia ruszy kontrola interwencyjna całego składowiska.
Co sprawdzą inspektorzy?
Kontrola WIOŚ ma wyjaśnić, co doprowadziło do pożaru i czy na terenie obiektu przestrzegano wszystkich przepisów dotyczących składowania odpadów.
Takie postępowania często obejmują analizę zabezpieczeń przeciwpożarowych, sposobu magazynowania odpadów oraz dokumentacji prowadzonej przez operatora składowiska.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Choć sytuacja została opanowana, sprawa jeszcze się nie kończy. Wyniki kontroli mogą mieć kluczowe znaczenie – zarówno dla przyszłości składowiska, jak i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.
