Gigantyczny pożar w Płocku. Ewakuacja mieszkańców, nad miastem unoszą się kłęby dymu
W Płocku trwa duża akcja ratowniczo-gaśnicza. Ogień objął budynek usługowy składający się z kilkunastu lokali. Ze względu na zagrożenie strażacy zdecydowali o ewakuacji części mieszkańców pobliskiego budynku. Na miejscu pracują liczne siły Państwowej Straży Pożarnej oraz specjalistyczne grupy ratownicze.
Ogień objął kompleks z wieloma lokalami
Pożar wybuchł w budynku, w którym znajduje się kilkanaście punktów usługowych. Skala zdarzenia sprawiła, że do akcji skierowano znaczne siły ratownicze. Strażacy prowadzą działania mające na celu opanowanie ognia i niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się na sąsiednie obiekty.
Widoczne z dużej odległości zadymienie wzbudziło niepokój mieszkańców. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby.
Ewakuacja mieszkańców i monitoring powietrza
W związku z zagrożeniem podjęto decyzję o ewakuacji części osób mieszkających w pobliżu miejsca pożaru. Pozostali mieszkańcy zostali poinstruowani przez służby, jak zachowywać się w czasie akcji ratowniczej.
Szczególną uwagę zwrócono na jakość powietrza. Ze względu na gęsty dym do działań włączono Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Płocka. Ratownicy prowadzą pomiary i sprawdzają, czy w powietrzu nie pojawiają się substancje mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Na miejsce przyjechało kierownictwo mazowieckiej straży
Skala zdarzenia spowodowała, że na miejsce udał się Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Artur Gonera wraz z grupą operacyjną Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.
To pokazuje, że pożar jest traktowany przez służby jako bardzo poważne zdarzenie wymagające stałego nadzoru i koordynacji działań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.