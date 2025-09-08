GIS alarmuje: popularna herbata wycofana ze sklepów. Zawiera groźne bakterie

GIS ostrzega przed popularną herbatą, w której wykryto groźną bakterię. Produkt trafił do tysięcy polskich domów, a jego spożycie może poważnie zaszkodzić zdrowiu.

GIS ostrzega: popularna herbata wycofana ze sklepów. Wykryto groźną bakterię

Główny Inspektorat Sanitarny wydał alarmujące ostrzeżenie dotyczące jednego z popularnych produktów dostępnych w polskich domach. W herbacie ziołowej wykryto obecność niebezpiecznej bakterii Salmonella, która może prowadzić do ciężkich zatruć pokarmowych. GIS zdecydował o natychmiastowym wycofaniu produktu z obrotu i zalecił konsumentom, by pod żadnym pozorem go nie spożywali.

Groźne skażenie i możliwe konsekwencje

Zagrożenie dotyczy suplementu diety „Morwa biała. Herbata ziołowa, Zielnik Polski, 40 g (20 torebek)”, wyprodukowanego przez Herbapol Lublin S.A. Skażona partia oznaczona jest numerem L 0185 i ma datę minimalnej trwałości do maja 2027 roku. GIS zapewnia, że tylko ten konkretny numer partii został objęty decyzją o wycofaniu.

W produktach wykryto obecność bakterii Salmonella, która po spożyciu może wywołać salmonellozę. Objawia się ona silnymi bólami brzucha, gorączką, biegunką i wymiotami, a w przypadku dzieci, seniorów i osób z obniżoną odpornością może stanowić poważne zagrożenie życia. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w samym 2023 roku w Polsce odnotowano ponad 8 tysięcy przypadków tej choroby.

Co zrobić z herbatą?

GIS wydał jednoznaczne zalecenie – produkt należy jak najszybciej zwrócić do sklepu lub zutylizować. Nie trzeba okazywać paragonu, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Jeśli herbata zostanie wyrzucona, warto umieścić ją wcześniej w szczelnie zamkniętej torbie, aby uniknąć ryzyka dalszego skażenia.

System śledzenia żywności pozwolił na szybkie ustalenie partii, w której pojawił się problem. Producent musi teraz ponieść pełne koszty wycofania towaru z rynku oraz przeprowadzić wewnętrzną kontrolę jakości, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Kontrole GIS – codzienna ochrona

Choć o Głównym Inspektoracie Sanitarnym mówi się najczęściej przy okazji tego typu ostrzeżeń, to jego rola w ochronie zdrowia publicznego jest znacznie szersza. Sanepid odpowiada m.in. za bezpieczeństwo żywności, warunki higieny w szkołach i zakładach pracy czy monitoring jakości wody pitnej. W przypadku wykrycia zagrożenia – jak teraz – inspektorzy mogą nakazać natychmiastowe wycofanie produktu ze sprzedaży.

Ostrzeżenie dla konsumentów

GIS apeluje, by osoby, które posiadają w domu herbatę z partii L 0185, nie piły jej pod żadnym pozorem. Skażony produkt może być szczególnie niebezpieczny dla osób z grup ryzyka. Najlepszym rozwiązaniem jest szybki zwrot lub bezpieczna utylizacja, zanim trafi do filiżanki.

