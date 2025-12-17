GIS alarmuje przed świętami. Zanieczyszczony produkt dopuszczony do obrotu
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące czarnej herbaty sprzedawanej w Polsce. W jednej z partii wykryto substancję chemiczną, która nie powinna znaleźć się w żywności i może stanowić zagrożenie dla zdrowia, dlatego GIS apeluje o natychmiastowe sprawdzenie domowych zapasów.
GIS wycofuje herbatę ze sprzedaży. Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie publiczne dotyczące czarnej herbaty liściastej dostępnej w sprzedaży w Polsce. Badania laboratoryjne wykazały w niej obecność antrachinonu – substancji chemicznej, która w określonych ilościach może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Produkt mógł trafić do wielu domów, dlatego GIS apeluje o sprawdzenie zapasów.
Kontrola żywności i europejskie procedury bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo żywności w Unii Europejskiej opiera się na rygorystycznych normach oraz systemie szybkiego reagowania RASFF, który umożliwia natychmiastową wymianę informacji między państwami członkowskimi w przypadku wykrycia niebezpiecznych produktów. Polska, poprzez Państwową Inspekcję Sanitarną, regularnie uczestniczy w tym systemie.
Produkty takie jak herbata czy zioła są szczególnie narażone na zanieczyszczenia chemiczne, ponieważ procesy ich uprawy i suszenia często odbywają się poza UE, gdzie standardy ochrony roślin mogą być mniej restrykcyjne.
Czym jest antrachinon i dlaczego budzi obawy?
Substancją wykrytą w herbacie jest antrachinon, związek chemiczny zaliczany do pestycydów. Jego stosowanie w rolnictwie na terenie Unii Europejskiej jest ściśle ograniczone, a w wielu przypadkach zakazane. Do zanieczyszczenia może dojść m.in. na etapie suszenia liści herbaty przy użyciu dymu z węgla lub drewna, a także w wyniku zanieczyszczeń środowiskowych.
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) klasyfikuje antrachinon jako substancję potencjalnie rakotwórczą. Choć jednorazowe spożycie naparu nie musi wywołać natychmiastowych objawów, długotrwała ekspozycja może negatywnie wpływać na funkcjonowanie wątroby i nerek. Z tego powodu dopuszczalne limity tej substancji w żywności są bardzo niskie.
Szczegóły wycofanego produktu
Ostrzeżenie GIS dotyczy konkretnej partii herbaty:
- Nazwa produktu: Herbata Czarna Liściasta Black Leaf Tea
- Marka: Eternal Finest Op
- Gramatura: 100 g
- Numer partii: MT-13-LK
- Najlepiej spożyć przed: 11/2027
- Dystrybutor: VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K., Al. Sadowa 41a, 05-825 Książenice
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania tej partii z obrotu handlowego.
Zalecenia dla konsumentów
GIS jednoznacznie zaleca, aby nie spożywać herbaty z objętej ostrzeżeniem partii. Jeśli produkt znajduje się w domu, nie należy go zaparzać ani degustować. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zwrot do sklepu, w którym został zakupiony, lub jego wyrzucenie.
W przypadku produktów wycofanych decyzją sanitarną paragon nie jest wymagany, ponieważ bezpieczeństwo zdrowia publicznego ma pierwszeństwo przed standardowymi procedurami reklamacyjnymi.
Co warto zapamiętać?
Ostrzeżenie GIS nie dotyczy wszystkich herbat dostępnych na rynku, lecz jednej, ściśle określonej partii. Regularne sprawdzanie komunikatów Inspekcji Sanitarnej oraz numerów partii produktów spożywczych to jeden z najprostszych sposobów, by uniknąć nieświadomego narażenia zdrowia. W tym przypadku szybka reakcja i sprawdzenie opakowania mogą mieć kluczowe znaczenie.
