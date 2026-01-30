GIS bije na alarm: Szkło w jedzeniu. Sprawdź lodówkę!
Zdrowa przekąska mogła zmienić się w śmiertelną pułapkę. Po zgłoszeniu od konsumenta, który znalazł w swoim jedzeniu fragmenty szkła, Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilny komunikat. Z rynku w trybie natychmiastowym znika partia popularnego nabiału.
To miał być bezpieczny, ekologiczny produkt, chętnie wybierany przez świadomych konsumentów. Niestety, w wyniku awarii na linii produkcyjnej do opakowań jogurtu przedostały się groźne ciała obce. Informacja o zagrożeniu wpłynęła do służb sanitarnych po tym, jak jeden z klientów odkrył w swoim śniadaniu ostre odłamki. Postępowanie wyjaśniające potwierdziło, że w zakładzie doszło do uszkodzenia maszyny, co skutkowało zanieczyszczeniem żywności.
Spożycie takiego produktu grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi – od skaleczeń jamy ustnej i przełyku, aż po groźne urazy wewnętrzne. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci, dla których jogurt jest częstym elementem diety.
Który produkt jest niebezpieczny?
Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii towaru. Jeśli masz ten produkt w domu, pod żadnym pozorem go nie otwieraj i nie spożywaj!
Szczegóły wycofanego produktu:
-
Nazwa: Eko jogurt naturalny Lublanka
-
Numer partii: P1 30/01/2026
-
Data przydatności do spożycia: 30.01.2026
-
Producent: Turvita sp. z o.o. dla Spółdzielczej Mleczarni Spomlek
Co zrobić z zakupionym towarem?
Dystrybutor, pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i Sanitarnej, rozpoczął już proces wycofywania wadliwej partii ze sklepów w całej Polsce. Jeśli jednak zdążyłeś kupić ten jogurt, masz prawo zwrócić go w miejscu zakupu. Sklepy są zobowiązane do przyjęcia zwrotu i oddania pieniędzy.
Co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Zagrożenie ciałami obcymi w żywności zdarza się rzadko, ale gdy wystąpi, wymaga szybkiej reakcji. Oto jak dbać o bezpieczeństwo swoje i rodziny:
1. Sprawdź datę i serię Zajrzyj do lodówki i porównaj dane na wieczku jogurtu z informacjami z komunikatu GIS. Jeśli numer partii (P1 30/01/2026) się zgadza – produkt nadaje się tylko do utylizacji lub zwrotu.
2. Nie ryzykuj Nawet jeśli nie widzisz szkła gołym okiem, drobinki mogą być ukryte w białej masie jogurtu. Ryzyko połknięcia jest zbyt duże. Wyrzuć produkt lub oddaj go do sklepu.
3. Zgłaszaj nieprawidłowości Ta sprawa ujrzała światło dzienne dzięki czujności jednego klienta. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz w żywności coś, czego nie powinno tam być (szkło, plastik, metal), niezwłocznie poinformuj Sanepid. Twoje zgłoszenie może uratować zdrowie innych osób.
