GIS ostrzega: niebezpieczne substancje w kuchennym sprzęcie. Natychmiast przestań używać
Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed popularnym przyborem kuchennym, w którym wykryto niebezpieczne substancje chemiczne. Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia, dlatego służby apelują o natychmiastowe zaprzestanie jego używania.
GIS ostrzega przed łyżką do spaghetti. Produkt wycofany ze sklepów w całej Polsce
Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące przyboru kuchennego przeznaczonego do kontaktu z żywnością. W wyniku badań wykryto w nim substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Ostrzeżenie dotyczy łyżki do spaghetti, która została już wycofana ze sprzedaży w całej Polsce. Decyzję podjął dystrybutor – sieć TEDi – bezpośrednio po otrzymaniu informacji o niezgodności produktu. Konsumenci, którzy posiadają ten przybór, powinni natychmiast zaprzestać jego używania.
Fakty i tło sprawy
Podczas kontroli Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu do żywności. Są to substancje uznawane za szkodliwe dla zdrowia i niedopuszczalne w materiałach mających kontakt z jedzeniem.
Ostrzeżenie dotyczy produktu o nazwie łyżka do spaghetti, oznaczonego kodem kreskowym DNP 13 55272001001000000100 224. Produkt pochodzi z Niemiec, a jego producentem jest RENA Küchenhelfer GmbH, z siedzibą przy Langenalber Straße 103, 75334 Straubenhardt. Dystrybucją na terenie Polski zajmuje się TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 11 Listopada 11, 40-387 Katowice.
Po wykryciu nieprawidłowości produkt został usunięty z półek sklepowych, a sprawa została przekazana do dalszej analizy przez odpowiednie służby oraz centralę producenta.
Co to oznacza dla konsumenta?
Osoby, które kupiły wskazaną łyżkę do spaghetti, nie powinny jej używać do przygotowywania ani podawania posiłków. W takich przypadkach zaleca się zaprzestanie użytkowania produktu oraz sprawdzenie możliwości jego zwrotu w miejscu zakupu.
Warto również śledzić komunikaty GIS, które informują o potencjalnie niebezpiecznych produktach dostępnych na rynku.
