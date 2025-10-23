GIS ostrzega: popularne wafle wycofane ze sprzedaży! W środku mogły być metalowe elementy
Główny Inspektor Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dla klientów Lidla. Z półek wycofano popularne wafle maślane XXL z nadzieniem karmelowym marki Sondey, w których mogą znajdować się metaliczne ciała obce. GIS apeluje, by nie spożywać produktu i jak najszybciej zwrócić go do sklepu.
Ostrzeżenie GIS: Wafle z popularnej sieci wycofane ze sprzedaży. Mogą zawierać metaliczne elementy
Główny Inspektor Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące popularnego produktu sprzedawanego w sklepach sieci Lidl. Chodzi o „XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym” w opakowaniu 560 g. Jak poinformował dystrybutor, w jednej z partii mogą znajdować się metaliczne ciała obce. Klienci, którzy kupili ten produkt, powinni natychmiast zrezygnować z jego spożycia i zwrócić go do sklepu.
Niebezpieczna partia słodkich wafli
Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze I25233A, z datą minimalnej trwałości 4 grudnia 2025 r. Producentem jest Biscuit International, a dystrybutorem w Polsce – Lidl Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach pod Poznaniem.
Według informacji przekazanych do GIS, istnieje ryzyko, że w produkcie mogą znajdować się drobne metaliczne fragmenty, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów.
Niebezpieczne elementy mogły trafić do opakowań podczas procesu produkcyjnego. Sieć Lidl natychmiast zdecydowała o wycofaniu partii z rynku oraz od konsumentów.
Lidl reaguje i wycofuje produkt z półek
Firma zapewniła, że podjęła wszelkie kroki, aby zabezpieczyć klientów. Komunikat o wycofaniu został opublikowany 17 października 2025 r. na stronie internetowej lidl.pl oraz wywieszony w każdym sklepie sieci w Polsce.
„Bezpieczeństwo i zaufanie klientów są dla nas najważniejsze. Wspólnie z dostawcą natychmiast rozpoczęliśmy proces wycofania partii produktu ze sprzedaży” – przekazał Lidl w oświadczeniu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu i współpracują z dystrybutorem, aby wszystkie wadliwe egzemplarze zostały usunięte z obrotu.
Co zrobić, jeśli kupiłeś ten produkt?
GIS apeluje, aby nie spożywać wafli z tej konkretnej partii i zwrócić je do dowolnego sklepu Lidl – nawet bez paragonu. Zwrot pieniędzy ma być realizowany bez żadnych formalności.
Obecność ciał obcych w żywności może powodować skaleczenia jamy ustnej, przełyku, a w skrajnych przypadkach – poważne obrażenia wewnętrzne. Dlatego służby sanitarne ostrzegają przed bagatelizowaniem komunikatu.
Numer partii objętej wycofaniem:
- Nazwa produktu: XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g
- Numer partii: I25233A
- Data minimalnej trwałości: 4.12.2025
- Producent: Biscuit International
- Dystrybutor w Polsce: Lidl Sp. z o.o. sp. k.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.