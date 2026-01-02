GIS ostrzega przed produktem z IKEA. Może być groźny dla alergików
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące produktu spożywczego z oferty IKEA. Chodzi o prażoną cebulkę, w której nieprawidłowo oznaczono obecność pszenicy, co może stanowić zagrożenie dla osób z alergią na ten alergen.
GIS ostrzega przed produktem z oferty IKEA. Chodzi o popularny dodatek do dań
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące produktu spożywczego sprzedawanego w sklepach IKEA. Powodem jest nieprawidłowe oznakowanie alergenu w popularnej prażonej cebulce. Produkt może stanowić zagrożenie dla osób uczulonych na pszenicę.
Co się stało?
GIS poinformował o wykryciu błędu w oznakowaniu jednego z produktów spożywczych dostępnych w ofercie IKEA. Ostrzeżenie zostało opublikowane w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszy (RASFF) i dotyczy niewłaściwego wyróżnienia alergenu na etykiecie.
Problem polega na tym, że na opakowaniu wskazano obecność pszenicy w składzie produktu, ale nie została ona oznaczona w sposób wymagany przepisami, czyli jako alergen wyróżniony graficznie. To może wprowadzać w błąd konsumentów z alergią pokarmową.
Fakty i tło sprawy
Ostrzeżenie dotyczy produktu ROSTAD LÖK Fried onions (prażona cebula) w opakowaniu 100 g. Produkt sprzedawany jest w sklepach sieci IKEA na terenie Polski.
GIS wskazał, że nieprawidłowe oznakowanie dotyczy partii z terminami przydatności do spożycia od 1 września 2026 roku do 22 listopada 2026 roku. Dystrybutorem produktu w Polsce jest IKEA Retail sp. z o.o., a krajem pochodzenia produktu jest Polska.
Dla osób uczulonych na pszenicę spożycie produktu może wiązać się z ryzykiem wystąpienia reakcji alergicznej, dlatego GIS apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.
Reakcja IKEA
IKEA Retail sp. z o.o. poinformowała o dobrowolnym wycofaniu z obrotu wszystkich wskazanych partii produktu. Informacje o zagrożeniu zostały przekazane klientom za pośrednictwem strony internetowej sieci, komunikatów w sklepach oraz mediów społecznościowych.
Proces wycofywania produktu z rynku monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z dystrybutorem.
Co powinni zrobić klienci?
GIS zaleca, aby osoby uczulone na pszenicę nie spożywały produktu objętego ostrzeżeniem. Klienci, którzy zakupili prażoną cebulkę z wskazanych partii, mogą zwrócić ją w dowolnym sklepie IKEA.
Sieć informuje, że zwrot pieniędzy jest możliwy bez konieczności okazywania paragonu. Produkt można oddać niezależnie od miejsca zakupu.
Podsumowanie
Ostrzeżenie GIS dotyczy błędu w oznakowaniu alergenu w popularnym dodatku do dań z oferty IKEA. Choć produkt nie jest niebezpieczny dla większości konsumentów, może stanowić realne zagrożenie dla osób z alergią na pszenicę. Klienci powinni sprawdzić posiadane opakowania i w razie potrzeby skorzystać z możliwości zwrotu.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.