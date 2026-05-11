GIS ostrzega przed truskawkami. Tych owoców lepiej nie kupować
Sezon na truskawki ruszył, ale eksperci ostrzegają, że nie wszystkie owoce nadają się do spożycia. Nawet niewielkie oznaki zepsucia mogą oznaczać poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego przy zakupie i przygotowaniu truskawek warto zachować szczególną ostrożność.
GIS ostrzega przed truskawkami. Ten błąd może mieć poważne konsekwencje
Sezon na truskawki dopiero się rozpoczyna, a ceny wciąż pozostają wysokie. Eksperci przypominają jednak, że przy zakupie i przygotowaniu tych owoców najważniejsze nie jest tylko ich pochodzenie czy cena, ale bezpieczeństwo. Główny Inspektorat Sanitarny zwraca uwagę na błędy, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych.
Droższe truskawki na start sezonu. Winna pogoda i ograniczona podaż
Początek sezonu 2026 przyniósł wyższe ceny truskawek. Wpływ na to miały wiosenne przymrozki, które ograniczyły plony oraz opóźniły zbiory.
Na targowiskach za kilogram trzeba zapłacić nawet do 35 zł. W sprzedaży dominują owoce z upraw tunelowych i szklarniowych, które są droższe w produkcji.
Większa dostępność i niższe ceny mogą pojawić się dopiero wraz z wejściem na rynek truskawek gruntowych, zwykle pod koniec maja lub na początku czerwca.
GIS ostrzega. Takich truskawek lepiej nie kupować
Eksperci podkreślają, że największym zagrożeniem są owoce z widocznymi oznakami zepsucia, szczególnie pleśnią.
Nie należy usuwać zepsutych fragmentów i spożywać reszty owocu. W przypadku miękkich produktów, takich jak truskawki, grzybnia może rozprzestrzeniać się w całej strukturze.
Może to prowadzić do kontaktu z mykotoksynami, które są niebezpieczne dla zdrowia.
Niewidoczne zagrożenia. Pestycydy i bakterie
Truskawki należą do produktów szczególnie narażonych na obecność pozostałości środków ochrony roślin. Ich delikatna i porowata powierzchnia sprzyja wnikaniu substancji chemicznych.
Dodatkowo istnieje ryzyko obecności drobnoustrojów, takich jak:
– Salmonella
– Listeria
Ryzyko wzrasta zwłaszcza w przypadku owoców z importu, gdzie łańcuch chłodniczy może być przerywany.
Jak prawidłowo myć truskawki? To kluczowy krok
Eksperci zalecają, aby truskawki myć wyłącznie pod bieżącą wodą. Unikanie mycia w stojącej wodzie ogranicza ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń.
W przypadku większych zabrudzeń można zastosować:
– roztwór z sody oczyszczonej
– płukankę z dodatkiem octu
Szypułki należy usuwać dopiero po umyciu, aby nie dopuścić do wnikania wody do wnętrza owocu.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Bezpieczny wybór zaczyna się już przy stoisku. Warto unikać owoców:
– z oznakami pleśni
– nadmiernie miękkich
– uszkodzonych lub z wyciekiem soku
Nawet pojedynczy zepsuty owoc może wpłynąć na jakość całej partii.
Co to oznacza dla Ciebie? Zadbaj o bezpieczeństwo
– dokładnie oglądaj owoce przed zakupem
– nie kupuj truskawek z oznakami pleśni
– myj owoce pod bieżącą wodą
– nie przechowuj uszkodzonych owoców razem z innymi
– spożywaj truskawki możliwie szybko po zakupie
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.