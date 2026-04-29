GIS ostrzega. Wykryto groźne bakterie w popularnym produkcie. Może być w Twojej kuchni
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie po wykryciu groźnych bakterii w jednym z produktów dostępnych w sklepach. Chodzi o konkretną partię, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Konsumenci powinni zachować ostrożność i sprawdzić, czy nie mają jej w domu.
Wycofanie produktu ze sklepów. Wykryto groźne bakterie w popularnym suplemencie
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące żywności. W jednej z partii liści melisy wykryto obecność bakterii Salmonella. Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia, dlatego rozpoczęto jego wycofywanie ze sprzedaży.
Wykryto Salmonellę. Jedna partia, ale wycofano więcej
Nieprawidłowość wykryto podczas kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Bakterie Salmonella stwierdzono w 1 z 5 przebadanych próbek produktu.
Choć skażenie potwierdzono w jednej partii, producent zdecydował się na szersze działania. Z rynku wycofywane są łącznie 3 partie produktu, które mogły powstać z tego samego surowca.
Konkretny produkt i numery partii
Komunikat dotyczy produktu:
Liść melisy, 50 g
Producent: Zakład Zielarski KAWON-HURT Nowak Sp. J.
Wycofaniu podlegają partie:
– numer 169.2026, data minimalnej trwałości 28.02.2028
– numer 117.2026, data minimalnej trwałości 28.02.2028
– numer 257.2026, data minimalnej trwałości 31.03.2028
Dlaczego to groźne?
Eksperci wskazują, że produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie przy nieprawidłowym kontakcie. Bakterie mogą przenosić się na dłonie i inne powierzchnie.
Salmonella jest jedną z najczęstszych przyczyn zatruć pokarmowych. Objawy mogą obejmować:
– biegunkę
– bóle brzucha
– gorączkę
– osłabienie
W niektórych przypadkach zakażenie może prowadzić do poważniejszych powikłań.
Producent reaguje. Trwa postępowanie
Po otrzymaniu wyników badań producent podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu produktu z obrotu. Rozpoczęto informowanie odbiorców i usuwanie produktów ze sklepów.
Sprawą zajmują się także organy kontroli żywności, które prowadzą postępowanie wyjaśniające.
Warszawa. Produkt mógł trafić do wielu sklepów
W dużych miastach, takich jak Warszawa, dystrybucja tego typu produktów jest szeroka. Oznacza to, że skażone partie mogły trafić do licznych punktów sprzedaży.
W praktyce mieszkańcy stolicy powinni szczególnie dokładnie sprawdzać posiadane produkty, zwłaszcza jeśli zostały zakupione w ostatnim czasie.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, co zrobić teraz
– sprawdź numer partii produktu, jeśli masz liść melisy w domu
– nie spożywaj produktu objętego komunikatem
– wyrzuć go lub zwróć do sklepu
– po kontakcie z produktem dokładnie umyj ręce
– w przypadku objawów zatrucia skontaktuj się z lekarzem
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami" profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy" oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.