GIS pilnie wycofuje popularny produkt. Groźne toksyny mogły trafić do każdego domu
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące jednej z partii pyłku kwiatowego dostępnego w sprzedaży na terenie całej Polski. W produkcie wykryto toksyczne alkaloidy pirolizydynowe, które mogą poważnie uszkadzać wątrobę. Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić swoje zapasy.
Dotyczy konkretnej partii. Sprawdź, czy masz ten produkt
Ostrzeżenie obejmuje pyłek kwiatowy marki Sądecki Bartnik, sprzedawany w opakowaniach o gramaturze 200 gramów. Zagrożenie dotyczy wyłącznie partii oznaczonej numerem 1/3, której data minimalnej trwałości została wyznaczona na 28 maja 2027 roku. To właśnie w tej serii badań laboratoryjnych wykryto niebezpieczne związki. Konsumenci są proszeni o dokładne sprawdzenie numerów nadrukowanych na wieczku lub etykiecie. Pozostałe partie produktu nie są objęte ostrzeżeniem.
Każdy, kto posiada wadliwy produkt, powinien bezzwłocznie zaprzestać jego stosowania. Pyłek można zwrócić w miejscu zakupu, ponieważ sklepy są zobowiązane do przyjęcia wycofanych artykułów spożywczych. Jeśli klient nie ma możliwości zwrotu, produkt należy zutylizować, aby nie stwarzał zagrożenia dla domowników.
Co wykryto w produkcie? Niewidoczne toksyny groźne dla wątroby
Powodem decyzji GIS było stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. To naturalne toksyny wytwarzane przez niektóre rośliny, a pszczoły mogą przynieść je do ula wraz z pyłkiem. Substancje te są niebezpieczne dla ludzi, ponieważ nie zmieniają smaku ani zapachu produktu, przez co nie da się ich wyczuć samodzielnie. Największym zagrożeniem jest ich działanie hepatotoksyczne, czyli uszkadzające komórki wątroby. Normy ich zawartości w żywności są ściśle określone, a ich przekroczenie automatycznie dyskwalifikuje produkt z obrotu.
W przypadku tej partii poziom alkaloidów był na tyle wysoki, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH uznał produkt za niebezpieczny. Na podstawie tej oceny GIS zdecydował o natychmiastowym wycofaniu towaru ze sklepów i poinformowaniu opinii publicznej.
Reakcja producenta i działania naprawcze
Po otrzymaniu wyników kontroli Producent, firma Sądecki Bartnik, rozpoczął procedurę wycofywania wadliwej partii z rynku. Przedsiębiorstwo usuwa produkt z obrotu i przekazuje informacje swoim kontrahentom. Cały proces jest monitorowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu, który nadzoruje działania naprawcze. W branży spożywczej to standardowe postępowanie mające na celu jak najszybsze usunięcie zagrożenia.
Osoby, które kupiły produkt z wadliwej partii, mogą liczyć na jego zwrot w dowolnym punkcie sprzedaży, w którym dokonywały zakupu. Sanepid przypomina, że najważniejszą zasadą jest unikanie spożywania pyłku z tej serii, ponieważ potencjalne ryzyko zdrowotne jest poważne.
GIS ostrzega przed konkretną partią pyłku kwiatowego, w której wykryto toksyny mogące zaszkodzić zdrowiu. Produkt może znajdować się w wielu domach, dlatego warto jak najszybciej sprawdzić numery partii. Wadliwy pyłek należy oddać do sklepu lub zutylizować, aby uniknąć ryzyka zatrucia. Sprawa pokazuje, jak istotne są regularne kontrole bezpieczeństwa żywności i szybka reakcja służb sanitarnych.
