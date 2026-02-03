Użytkownicy zgłaszają błędy ChatGPT. OpenAI potwierdza problemy
OpenAI potwierdziło globalną awarię ChatGPT. Użytkownicy na całym świecie zgłaszają problemy z dostępem do czatu, wyszukiwania i generowania obrazów, a firma pracuje nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usługi.
Globalna awaria ChatGPT. OpenAI potwierdza problemy z usługą
OpenAI potwierdziło wystąpienie rozległej, globalnej awarii ChatGPT. Użytkownicy na całym świecie zgłaszają trudności z dostępem do czatu, wyszukiwania oraz funkcji generowania obrazów. Problemy dotyczą także narzędzi dla deweloperów. Firma poinformowała, że zidentyfikowała źródło zakłóceń i prowadzi działania naprawcze.
Co się zmienia?
Awaria obejmuje wszystkie główne funkcje ChatGPT. Część użytkowników nie może uruchomić czatu, inni napotykają błędy podczas wysyłania zapytań lub korzystania z dodatkowych narzędzi. Problemy mają charakter globalny i nie są ograniczone do jednego regionu ani typu konta.
OpenAI zaznacza, że usługa działa niestabilnie, a poziom błędów jest wyraźnie podwyższony.
Fakty i tło sprawy
W oficjalnym komunikacie OpenAI poinformowało, że zakłócenia dotyczą rozmów tekstowych, funkcji wyszukiwania, generowania obrazów oraz narzędzi takich jak Codex i Atlas. Firma potwierdziła, że użytkownicy mogą doświadczać problemów z dostępnością oraz odpowiedziami systemu.
Operator serwisu przekazał, że źródło problemów zostało już zidentyfikowane. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem środka zaradczego, który ma przywrócić pełną funkcjonalność usług.
Skala problemu
Zgłoszenia napływają od tysięcy użytkowników z różnych krajów. Według dostępnych informacji awaria ma charakter ogólnoświatowy i dotyczy zarówno wersji przeglądarkowej, jak i aplikacji mobilnych.
OpenAI nie podało na razie przewidywanego czasu całkowitego usunięcia usterki. Firma zapowiada publikację kolejnych komunikatów wraz z postępem prac.
Co robi OpenAI
OpenAI zapewnia, że priorytetem jest stabilizacja systemów i ograniczenie liczby błędów. Zespół techniczny monitoruje sytuację i wdraża rozwiązania mające przywrócić normalne działanie platformy.
Do czasu pełnego usunięcia awarii użytkownicy mogą doświadczać przerw w działaniu usługi lub ograniczonej funkcjonalności.
Co to oznacza dla użytkownika
Dla użytkowników oznacza to czasowe utrudnienia w korzystaniu z ChatGPT oraz powiązanych narzędzi. Osoby wykorzystujące usługę do pracy, nauki lub tworzenia treści powinny liczyć się z możliwymi przerwami i sprawdzać oficjalne komunikaty OpenAI. Firma zapewnia, że poinformuje o przywróceniu pełnej sprawności systemu, gdy tylko sytuacja zostanie opanowana.
