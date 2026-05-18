Głośny pomysł w Sejmie wywołał burzę. Chodzi o 800 plus i dodatkowe emerytury

18 maja 2026 21:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do Sejmu trafiła propozycja, która mogłaby całkowicie zmienić obecny system świadczeń i podatków w Polsce. Autor petycji zaproponował likwidację podatku PIT w zamian za rezygnację z programów takich jak 800 plus oraz 13. i 14. emerytura.

Polskie pieniądze w nieładzie.
Sprawa wywołała ogromne emocje, ponieważ dotyczy milionów rodzin i seniorów. Sejmowa komisja podjęła już decyzję w tej sprawie.

Autor chciał likwidacji PIT

Według propozycji państwo miałoby przestać pobierać podatek dochodowy od obywateli. W zamian zniknęłyby:

  • świadczenie 800 plus,
    1. emerytura,
    1. emerytura.

Autor przekonywał, że obecny system jest niesprawiedliwy i premiuje tylko wybrane grupy społeczne.

Według niego zniesienie PIT oznaczałoby:

  • wyższe pensje „na rękę”,
  • mniej biurokracji,
  • brak corocznych rozliczeń podatkowych,
  • większą swobodę finansową obywateli.

Padły konkretne wyliczenia

W petycji wskazano, że:

  • wpływy z PIT wynoszą około 97,6 mld zł rocznie,
  • koszt głównych programów socjalnych to około 97 mld zł.

Autor twierdził więc, że pieniądze mogłyby zostać bezpośrednio u obywateli zamiast wracać do nich w formie świadczeń.

800 plus pod ostrzałem

W dokumencie pojawiły się także argumenty dotyczące skuteczności programu 800 plus. Autor petycji uznał, że świadczenie nie zwiększyło dzietności i stało się kosztownym programem socjalnym.

Podobne uwagi dotyczyły dodatkowych emerytur. Według autora większą korzyść dla seniorów mogłoby przynieść zwolnienie emerytur z podatku.

Sejm podjął decyzję

Najważniejsza informacja jest jednak taka, że propozycja została odrzucona.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji uznała, że:

  • całkowita likwidacja PIT byłaby zbyt ryzykowna dla finansów państwa,
  • system podatkowy jest kluczowy dla budżetu,
  • zmiany mogłyby zagrozić stabilności finansowej samorządów i państwa.

Komisja bez sprzeciwu poparła wniosek o nieuwzględnienie petycji.

Co to oznacza dla Ciebie?

Na ten moment:

  • 800 plus nadal obowiązuje,
    1. i 14. emerytura pozostają bez zmian,
  • nie będzie likwidacji PIT.

Cała dyskusja pokazuje jednak, że temat kosztów programów socjalnych i przyszłości systemu podatkowego może wracać coraz częściej w kolejnych latach.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

