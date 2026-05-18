Głośny pomysł w Sejmie wywołał burzę. Chodzi o 800 plus i dodatkowe emerytury
Do Sejmu trafiła propozycja, która mogłaby całkowicie zmienić obecny system świadczeń i podatków w Polsce. Autor petycji zaproponował likwidację podatku PIT w zamian za rezygnację z programów takich jak 800 plus oraz 13. i 14. emerytura.
Sprawa wywołała ogromne emocje, ponieważ dotyczy milionów rodzin i seniorów. Sejmowa komisja podjęła już decyzję w tej sprawie.
Autor chciał likwidacji PIT
Według propozycji państwo miałoby przestać pobierać podatek dochodowy od obywateli. W zamian zniknęłyby:
- świadczenie 800 plus,
-
- emerytura,
-
- emerytura.
Autor przekonywał, że obecny system jest niesprawiedliwy i premiuje tylko wybrane grupy społeczne.
Według niego zniesienie PIT oznaczałoby:
- wyższe pensje „na rękę”,
- mniej biurokracji,
- brak corocznych rozliczeń podatkowych,
- większą swobodę finansową obywateli.
Padły konkretne wyliczenia
W petycji wskazano, że:
- wpływy z PIT wynoszą około 97,6 mld zł rocznie,
- koszt głównych programów socjalnych to około 97 mld zł.
Autor twierdził więc, że pieniądze mogłyby zostać bezpośrednio u obywateli zamiast wracać do nich w formie świadczeń.
800 plus pod ostrzałem
W dokumencie pojawiły się także argumenty dotyczące skuteczności programu 800 plus. Autor petycji uznał, że świadczenie nie zwiększyło dzietności i stało się kosztownym programem socjalnym.
Podobne uwagi dotyczyły dodatkowych emerytur. Według autora większą korzyść dla seniorów mogłoby przynieść zwolnienie emerytur z podatku.
Sejm podjął decyzję
Najważniejsza informacja jest jednak taka, że propozycja została odrzucona.
Sejmowa Komisja do Spraw Petycji uznała, że:
- całkowita likwidacja PIT byłaby zbyt ryzykowna dla finansów państwa,
- system podatkowy jest kluczowy dla budżetu,
- zmiany mogłyby zagrozić stabilności finansowej samorządów i państwa.
Komisja bez sprzeciwu poparła wniosek o nieuwzględnienie petycji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Na ten moment:
- 800 plus nadal obowiązuje,
-
- i 14. emerytura pozostają bez zmian,
- nie będzie likwidacji PIT.
Cała dyskusja pokazuje jednak, że temat kosztów programów socjalnych i przyszłości systemu podatkowego może wracać coraz częściej w kolejnych latach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.