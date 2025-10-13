Gmina może zabrać Twoją działkę i nie zapłaci ani grosza. Sprawdź, czy jesteś na liście
Gmina może przejąć Twoją działkę bez wypłaty odszkodowania – i to całkowicie zgodnie z prawem. Wszystko przez przepisy z 1998 roku, które przewidywały tylko kilka lat na złożenie wniosku o rekompensatę. Kto nie zrobił tego do końca 2005 roku, dziś nie ma już żadnych szans na odzyskanie pieniędzy.
Gmina może zabrać Twoją działkę i nie zapłaci ani złotówki. Wszystko przez przepis sprzed lat
W wielu polskich gminach trwa porządkowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne. Dla części właścicieli to zła wiadomość — okazuje się, że gmina może przejąć działkę bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. Winne są przepisy obowiązujące od ponad dwóch dekad, a dokładnie jeden termin, który minął już niemal 20 lat temu.
Jak to możliwe, że gmina przejmuje prywatny grunt bez zapłaty?
Podstawą prawną jest art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. o wprowadzeniu reformy administracyjnej. Przepis ten stanowi, że wszystkie działki, które w dniu 31 grudnia 1998 r. znajdowały się faktycznie we władaniu państwa lub samorządu i były zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub gminy.
Kto jest najbardziej zagrożony?
Problem dotyczy tysięcy właścicieli w całym kraju, których grunty były niegdyś zajęte pod lokalne drogi. W wielu przypadkach pasy drogowe przebiegają przez działki prywatne, choć formalnie od lat należą już do gminy. Właściciele dowiadują się o tym dopiero wtedy, gdy urzędnicy informują o wydaniu decyzji wojewody.
Jeśli działka była zajęta pod drogę jeszcze przed 1 stycznia 1999 roku, a właściciel nie złożył wniosku o odszkodowanie do końca 2005 roku — nie otrzyma już ani grosza.
Co można zrobić?
Eksperci przyznają, że możliwości są bardzo ograniczone. Można jedynie sprawdzić w księdze wieczystej, czy decyzja o przejęciu nieruchomości została wpisana i czy faktycznie dotyczy drogi publicznej. W niektórych sytuacjach istnieje szansa na odwołanie, jeśli działka nigdy nie była formalnie przeznaczona pod drogę.
Dla większości właścicieli jednak szanse na odzyskanie pieniędzy są zerowe. Gmina ma prawo, a czas na dochodzenie roszczeń minął już dawno temu.
