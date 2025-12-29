Gołoledź i marznący deszcz nad Polską. Te regiony są najbardziej zagrożone. IMGW ostrzega
Poniedziałkowy poranek przynosi poważne zagrożenie na drogach w całej Polsce. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią, które mogą szybko sparaliżować ruch i znacząco zwiększyć ryzyko wypadków.
IMGW ostrzega przed marznącymi opadami. Gołoledź sparaliżuje poranny ruch
Początek tygodnia przynosi poważne pogorszenie warunków pogodowych na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi i gołoledzią, które w poniedziałek obejmą większość kraju. Synoptycy ostrzegają, że sytuacja może być szczególnie niebezpieczna w godzinach porannych i wieczornych.
Marznący deszcz i szybkie oblodzenie
Z prognoz IMGW wynika, że słabe opady marznącego deszczu będą przemieszczać się z północy na południe Polski. Przy ujemnych temperaturach powietrza opady te będą natychmiast zamarzać na nawierzchniach dróg, chodników i mostów. To oznacza wysokie ryzyko powstawania gołoledzi, która znacznie utrudni jazdę i zwiększy zagrożenie wypadkami.
Temperatura w ciągu dnia ma oscylować wokół zera, jednak w nocy i nad ranem spadnie nawet do –4 stopni Celsjusza, a przy gruncie lokalnie do –7 stopni. Takie warunki sprzyjają szybkiemu oblodzeniu, zwłaszcza na nieodśnieżonych odcinkach i w miejscach zacienionych.
Gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza
Alerty IMGW obowiązują w różnych godzinach, w zależności od regionu. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i województwie łódzkim niebezpieczne warunki mogą utrzymywać się do godziny 15. W Małopolsce i na Opolszczyźnie ostrzeżenia przewidziano od godz. 9 do 18. W zachodniej części Mazowsza oraz na północy kraju alerty zaczną obowiązywać po południu i potrwają do późnych godzin nocnych.
Dodatkowo w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, podlaskim i lubelskim prognozowane jest zamarzanie mokrych nawierzchni po wcześniejszych opadach. To oznacza podwójne zagrożenie – zarówno ze strony marznącego deszczu, jak i oblodzenia po opadach śniegu lub deszczu ze śniegiem.
Apel do kierowców i pieszych
IMGW oraz służby drogowe apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowcy powinni dostosować prędkość do warunków, unikać gwałtownych manewrów i zachować większe odstępy między pojazdami. Szczególnie zdradliwe mogą być wiadukty, mosty oraz lokalne drogi, na których oblodzenie pojawia się najszybciej.
Niebezpiecznie będzie również dla pieszych. Śliskie chodniki i przejścia dla pieszych zwiększają ryzyko upadków i urazów, dlatego warto wybierać obuwie z dobrą przyczepnością i poruszać się ostrożnie.
Utrudnienia mogą potrwać do wtorku
Synoptycy podkreślają, że trudna sytuacja na drogach może utrzymywać się do wtorkowego poranka. W wielu regionach dopiero wtedy warunki zaczną się stopniowo poprawiać. Do tego czasu zalecane jest ograniczenie podróży do niezbędnego minimum oraz bieżące śledzenie komunikatów pogodowych.
Pogoda w najbliższych godzinach będzie zmienna i lokalnie bardzo niebezpieczna. To jeden z tych dni, gdy ostrożność na drodze ma kluczowe znaczenie.
