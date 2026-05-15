Google wprowadza sztuczną inteligencję do narzędzi finansowych! Nowe funkcje już dostępne

Platforma Google Finanse przeszła aktualizację wizualną oraz techniczną. Odświeżony interfejs został zaprojektowany w celu ułatwienia dostępu do kluczowych informacji giełdowych oraz gospodarczych. Kluczową nowością jest integracja narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Funkcje sztucznej inteligencji w analizie rynkowej

Nowa opcja AI umożliwia generowanie podsumowań dotyczących wybranych spółek oraz sektorów gospodarki. System analizuje aktualne raporty, wiadomości oraz wyniki finansowe, a następnie przygotowuje zwięzłe informacje na temat kondycji przedsiębiorstw. Funkcja ta ma pomagać użytkownikom w szybkim zrozumieniu przyczyn zmian kursów akcji.

Personalizacja i nowe narzędzia

Użytkownicy zyskali rozbudowane możliwości personalizacji list obserwowanych instrumentów finansowych. Platforma oferuje teraz bardziej szczegółowe wykresy oraz narzędzia porównawcze, które pozwalają zestawiać wyniki spółek na przestrzeni różnych okresów. Dodatkowo wprowadzono system powiadomień o istotnych wydarzeniach rynkowych, które mogą wpływać na portfel inwestycyjny użytkownika.

Google Finanse integruje się również z innymi usługami giganta technologicznego. Dane finansowe mogą być teraz łatwiej importowane do Arkuszy Google, co pozwala na prowadzenie zaawansowanych obliczeń i tworzenie własnych zestawień. Odświeżona wersja serwisu jest dostępna zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w aplikacji mobilnej.

Dostępność w Europie

Aktualizacja została wdrożona jednocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w państwach stowarzyszonych. Google podkreśla, że wprowadzone zmiany są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne i intuicyjne narzędzia do monitorowania rynków kapitałowych. Platforma pozostaje darmowa dla wszystkich użytkowników posiadających konto Google.