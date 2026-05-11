Gorąco wokół CBA. Decyzja prezydenta wywołuje dyskusję
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wskazując na ryzyko destabilizacji systemu walki z korupcją. Decyzja oznacza wstrzymanie planowanych zmian i utrzymanie CBA w dotychczasowej formie, przynajmniej na obecnym etapie procesu legislacyjnego.
Prezydent zawetował ustawę o likwidacji CBA. Decyzja uzasadniona ryzykiem dla państwa
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy zakładającej likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak wskazano w oficjalnym komunikacie, decyzja ma związek z obawami o destabilizację systemu walki z korupcją oraz utratę ciągłości prowadzonych postępowań.
Weto wobec likwidacji CBA. Prezydent wskazuje na zagrożenia
Wśród podpisanych ustaw znalazło się dziewięć aktów prawnych, jednak dwie propozycje zostały odrzucone. Jedną z nich była ustawa przewidująca likwidację CBA.
Zdaniem prezydenta, proponowane zmiany mogą prowadzić do chaosu kompetencyjnego oraz problemów z kontynuacją spraw prowadzonych przez Biuro.
Obawy o skuteczność walki z korupcją
W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że likwidacja wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej i przekazanie jej zadań innym instytucjom może negatywnie wpłynąć na efektywność działań państwa.
Planowane rozwiązanie zakładało rozdzielenie kompetencji pomiędzy:
– Policję
– Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
– Krajową Administrację Skarbową (KAS)
Prezydent ocenił, że taki model może doprowadzić do długotrwałych trudności organizacyjnych.
Wiedza operacyjna i doświadczenie instytucji
W komunikacie zwrócono uwagę, że CBA od lat budowało specjalistyczne kompetencje w zakresie zwalczania korupcji.
Zdaniem prezydenta, odtworzenie tego zaplecza w innych instytucjach byłoby czasochłonne i trudne, co mogłoby wpłynąć na skuteczność prowadzonych działań.
Weto jako sygnał polityczny
Decyzja została określona jako wyraz sprzeciwu wobec kierunku zmian proponowanych w ustawie. Wskazano również na znaczenie stabilności instytucji państwowych oraz zaufania obywateli.
Prezydent podkreślił, że kwestie związane z bezpieczeństwem i walką z korupcją wymagają szczególnej ostrożności.
Co dalej z ustawą?
Weto prezydenta oznacza, że ustawa nie wejdzie w życie w obecnym kształcie. Parlament może podjąć próbę jego odrzucenia, jednak wymaga to odpowiedniej większości głosów.
Na tym etapie dalsze losy projektu pozostają otwarte.
Co to oznacza dla Ciebie?
– CBA nadal funkcjonuje w dotychczasowej formie
– zmiany w systemie walki z korupcją zostały wstrzymane
– dalsze decyzje zależą od działań parlamentu
– temat może wrócić w kolejnych pracach legislacyjnych
– sytuacja ma znaczenie dla stabilności instytucji państwowych
