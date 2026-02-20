Gorączka złota w 2026 roku. Kruszec bije rekordy, a analitycy wieszczą cenę na poziomie 10 000 dolarów
Złoto od dekad pełni rolę „bezpiecznej przystani”, pozwalając inwestorom na skuteczną ochronę kapitału w okresach zawirowań gospodarczych i politycznych. W piątek, 20 lutego 2026 roku, notowania tego szlachetnego kruszcu utrzymują się na niezwykle wysokim poziomie, osiągając wartość 5 019,92 USD za uncję. Choć obecny kurs budzi podziw, warto przypomnieć, że zaledwie kilka tygodni wcześniej, 29 stycznia 2026 roku, rynek odnotował historyczne maksimum na poziomie 5 595,42 USD.
Prognozowanie przyszłych cen pary XAU/USD wymaga zestawienia danych makroekonomicznych z trendami rynkowymi oraz popytem strukturalnym na metal. Profesjonalni analitycy, patrząc na obecną dynamikę, przygotowali optymistyczne scenariusze na kolejne lata. Wskazują oni, że dno rynkowe z 25 sierpnia 1999 roku, kiedy uncja kosztowała zaledwie 252,55 USD, jest już tylko odległym wspomnieniem, a złoto wchodzi w fazę agresywnych wzrostów.
Prognozy na lata 2026–2027: Złoto przebije kolejne bariery?
Najbliższe miesiące i lata mogą przynieść inwestorom rekordowe zyski, jeśli zrealizują się przewidywania ekspertów finansowych.
Perspektywa na 2026 rok: Eksperci oceniają, że do końca bieżącego roku cena złota będzie oscylować w szerokim przedziale od 5 591,00 USD do nawet 10 833,00 USD.
Agresywne scenariusze: Niektórzy analitycy dopuszczają gwałtowne przyspieszenie wzrostów jeszcze przed końcem grudnia 2026 roku.
Trend w 2027 roku: Obliczenia na kolejny rok zakładają dalszą wspinaczkę notowań, które mogą wahać się od 6 219,00 USD do 13 222,00 USD.
Zależność rynkowa: Ostateczny kurs w 2027 roku będzie silnie uzależniony od bieżących warunków makroekonomicznych i napięć geopolitycznych.
Dekada wzrostów? Wizja rynku do 2030 roku i później
Długoterminowe prognozy sugerują, że złoto utrzyma swoją wzrostową dynamikę przez wiele kolejnych lat.
- Lata 2028–2030: Oczekuje się, że w tym okresie kurs XAU/USD osiągnie wartości w przedziale od 6 846,00 USD do 14 896,00 USD.
- Nowe maksima:** Niektóre modele dopuszczają ustanowienie zupełnie nowych, historycznych szczytów przed końcem 2030 roku.
- Perspektywa 2035 roku:** Do połowy przyszłej dekady notowania mogą wzrosnąć do niebotycznych poziomów od 14 694,00 USD do 20 620,00 USD.
- Popyt strukturalny:** Podstawą tak optymistycznych prognoz jest założenie utrzymania stałego zainteresowania metalem ze strony banków centralnych i przemysłu.
W 2026 roku złoto przestaje być jedynie teoretycznym zabezpieczeniem, a staje się dynamicznym aktywem, które realnie zwiększa swoją wartość rynkową. Jeżeli posiadasz oszczędności, obecna cena powyżej 5 000 USD może wydawać się wysoka, jednak prognozy sugerujące wzrost do ponad 10 000 USD jeszcze w tym roku wskazują na duży potencjał zysku.
Pamiętaj jednak, że prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny i zawsze wiążą się z ryzykiem rynkowym. Warto rozważyć dywersyfikację portfela o kruszec, zwłaszcza w obliczu prognozowanego, strukturalnego popytu, który ma windować ceny aż do połowy lat 30. XXI wieku.
