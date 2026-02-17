Gospodarczy cud nad Wisłą? Polskie fabryki liderem kontynentu, a Europa stoi.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dane, które budzą zazdrość w Brukseli

Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce w ujęciu rocznym osiągnęła poziomy, których eksperci nie spodziewali się jeszcze kilka miesięcy temu. Podczas gdy średnia dla strefy euro balansuje w okolicach zera, polskie fabryki zwiększyły obroty o kilka punktów procentowych ponad unijną normę. To efekt nie tylko konkurencyjnych kosztów pracy, ale przede wszystkim rosnącej roli Polski w procesie tzw. nearshoringu – przenoszenia produkcji bliżej rynków zbytu w Europie.

Polska vs. Reszta Europy porównanie dynamiki

Analizując luty 2026 roku, widać wyraźny rozjazd między kondycją polskiego przemysłu a sytuacją naszych zachodnich sąsiadów. Niemiecki przemysł, będący przez lata motorem napędowym regionu, wciąż boryka się z wysokimi kosztami energii, co bezpośrednio przekłada się na nasze wyniki, Polska skutecznie przejmuje kolejne segmenty łańcucha dostaw.

Kraj / Region Wzrost produkcji (r/r) Status gospodarczy Polska +4,8% Lider wzrostu (Zielona wyspa) Średnia UE +0,2% Stagnacja Niemcy -1,2% Recesja techniczna w przemyśle Francja +0,5% Powolne ożywienie

Co napędza polski silnik?

Eksperci Business Insider wskazują na trzy główne filary dzisiejszego sukcesu:

Eksport AGD i elektroniki: Polska umocniła swoją pozycję jako europejskie centrum produkcji sprzętu gospodarstwa domowego.

Polska umocniła swoją pozycję jako europejskie centrum produkcji sprzętu gospodarstwa domowego. Sektor motoryzacyjny i baterie: Inwestycje w fabryki ogniw do aut elektrycznych z lat 2023-2025 zaczęły w pełni pracować na PKB w 2026 roku.

Inwestycje w fabryki ogniw do aut elektrycznych z lat 2023-2025 zaczęły w pełni pracować na PKB w 2026 roku. Przemysł spożywczy: Stabilny wzrost i nowoczesne technologie przetwarzania żywności sprawiają, że polskie produkty dominują na stołach w całej UE.

„Polska przestała być montownią, a stała się kluczowym hubem technologicznym i produkcyjnym. Fakt, że rośniemy najszybciej w Europie w lutym 2026 roku, to dowód na to, że nasza gospodarka stała się odporna na szoki energetyczne, które wciąż paraliżują Zachód” komentują analitycy ekonomiczni.

O czym warto pamiętać 17 lutego 2026?

Popyt krajowy rośnie: To nie tylko eksport, ale też Polacy kupujący rodzime produkty napędzają fabryki. Inwestycje zagraniczne (BDI): Polska pozostaje w 2026 roku krajem pierwszego wyboru dla inwestorów uciekających z rynków azjatyckich. Wyzwanie energetyczne: Mimo sukcesu, branża wciąż czeka na szybszą transformację w kierunku taniego OZE, by utrzymać przewagę nad Niemcami w dłuższej perspektywie.

Artykuł opracowany na podstawie publikacji Business Insider Polska