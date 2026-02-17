Gospodarczy cud nad Wisłą? Polskie fabryki liderem kontynentu, a Europa stoi.
Fot. Warszawa w Pigułce
Dane, które budzą zazdrość w Brukseli
Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce w ujęciu rocznym osiągnęła poziomy, których eksperci nie spodziewali się jeszcze kilka miesięcy temu. Podczas gdy średnia dla strefy euro balansuje w okolicach zera, polskie fabryki zwiększyły obroty o kilka punktów procentowych ponad unijną normę. To efekt nie tylko konkurencyjnych kosztów pracy, ale przede wszystkim rosnącej roli Polski w procesie tzw. nearshoringu – przenoszenia produkcji bliżej rynków zbytu w Europie.
Polska vs. Reszta Europy porównanie dynamiki
Analizując luty 2026 roku, widać wyraźny rozjazd między kondycją polskiego przemysłu a sytuacją naszych zachodnich sąsiadów. Niemiecki przemysł, będący przez lata motorem napędowym regionu, wciąż boryka się z wysokimi kosztami energii, co bezpośrednio przekłada się na nasze wyniki, Polska skutecznie przejmuje kolejne segmenty łańcucha dostaw.
|Kraj / Region
|Wzrost produkcji (r/r)
|Status gospodarczy
|Polska
|+4,8%
|Lider wzrostu (Zielona wyspa)
|Średnia UE
|+0,2%
|Stagnacja
|Niemcy
|-1,2%
|Recesja techniczna w przemyśle
|Francja
|+0,5%
|Powolne ożywienie
Co napędza polski silnik?
Eksperci Business Insider wskazują na trzy główne filary dzisiejszego sukcesu:
- Eksport AGD i elektroniki: Polska umocniła swoją pozycję jako europejskie centrum produkcji sprzętu gospodarstwa domowego.
- Sektor motoryzacyjny i baterie: Inwestycje w fabryki ogniw do aut elektrycznych z lat 2023-2025 zaczęły w pełni pracować na PKB w 2026 roku.
- Przemysł spożywczy: Stabilny wzrost i nowoczesne technologie przetwarzania żywności sprawiają, że polskie produkty dominują na stołach w całej UE.
„Polska przestała być montownią, a stała się kluczowym hubem technologicznym i produkcyjnym. Fakt, że rośniemy najszybciej w Europie w lutym 2026 roku, to dowód na to, że nasza gospodarka stała się odporna na szoki energetyczne, które wciąż paraliżują Zachód” komentują analitycy ekonomiczni.
O czym warto pamiętać 17 lutego 2026?
- Popyt krajowy rośnie: To nie tylko eksport, ale też Polacy kupujący rodzime produkty napędzają fabryki.
- Inwestycje zagraniczne (BDI): Polska pozostaje w 2026 roku krajem pierwszego wyboru dla inwestorów uciekających z rynków azjatyckich.
- Wyzwanie energetyczne: Mimo sukcesu, branża wciąż czeka na szybszą transformację w kierunku taniego OZE, by utrzymać przewagę nad Niemcami w dłuższej perspektywie.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.