Gotówka pod nadzorem. Unia wprowadza sztywne limity płatności. Za zakupy powyżej tej kwoty wylegitymuje Cię sprzedawca<
Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził rewolucyjne regulacje, które w fundamentalny sposób zmieniają zasady dysponowania prywatnymi oszczędnościami. W ramach bezpójnej walki z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem nielegalnych działań, Bruksela wprowadza odgórne ograniczenia w obrocie gotówkowym, które dotkną każdego obywatela. Nowe przepisy oznaczają koniec dyskretnych zakupów dóbr luksusowych i nieruchomości za fizyczny pieniądz, wymuszając na Polakach całkowitą zmianę dotychczasowych nawyków płatniczych.
Wprowadzenie sztywnego sufitu dla transakcji gotówkowych sprawi, że każdy większy wydatek zostanie zarejestrowany w systemie bankowym, pozostawiając trwały ślad cyfrowy. Choć celem ustawodawców jest uszczelnienie systemu finansowego, skutkiem ubocznym będzie radykalne ograniczenie prywatności finansowej i swobody posługiwania się fizycznym pieniądzem. Od 2027 roku legitymowanie się dowodem osobistym podczas większych zakupów stanie się codziennością, a próba ominięcia systemu bankowego przy nabywaniu wartościowych przedmiotów będzie niemożliwa.
Szlaban na gotówkę: 10 000 euro to nowy unijny limit
Najważniejszym punktem nowych regulacji jest wprowadzenie ogólnounijnego zakazu płatności gotówkowych powyżej określonej kwoty, co ma odciąć grupy przestępcze od anonimowych źródeł finansowania.
Maksymalny pułap: Zakaz obejmie wszystkie transakcje gotówkowe przekraczające 10 000 euro, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi około 42 000 złotych.
Krajowe restrykcje: Państwa członkowskie mogą ustalić jeszcze niższe limity, ale pod żadnym pozorem nie wolno im ich podnieść powyżej unijnego maksimum.
Koniec anonimowych luksusów: Zakup nowego samochodu w salonie, luksusowego zegarka czy opłacenie zagranicznej wycieczki plikiem banknotów stanie się nielegalne.
Pełny wgląd fiskusa: Każda operacja powyżej limitu będzie musiała przejść przez system bankowy, dając organom skarbowym pełny wgląd w wydatki obywateli.
Kontrola już od 3000 euro: Sprzedawca sprawdzi Twój dowód
Bruksela wprowadza mechanizmy kontrolne również dla mniejszych kwot, co definitywnie kończy erę anonimowych zakupów dóbr o wyższej wartości.
- Obowiązek weryfikacji: Przy płatnościach gotówkowych powyżej 3000 euro (ok. 12 000 – 13 000 złotych) sprzedawca musi prawnie zweryfikować tożsamość klienta na podstawie dowodu osobistego.
- Szeroki krąg podmiotów:** Procedura ta obejmie m.in. jubilerów, biura nieruchomości, kasyna oraz salony z nowoczesną i luksusową elektroniką.
- Kryptowaluty pod lupą:** Giełdy krypto i dostawcy portfeli będą musieli sprawdzać klientów przy każdej transakcji już od 1000 euro.
- Koniec anonimowego Bitcoina:** Nowe przepisy mają uniemożliwić ukrywanie majątku w sieci i pranie pieniędzy za pomocą aktywów cyfrowych.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Dla większości obywateli i przedsiębiorców nowa rzeczywistość płatnicza stanie się faktem w 2027 roku.
Obecnie w Polsce przedsiębiorcy nie mogą rozliczać się między sobą gotówką powyżej 15 000 złotych, jednak nadchodzące prawo rozszerza te ograniczenia również na relacje między firmą a zwykłym konsumentem (B2C). Wyjątek uczyniono jedynie dla profesjonalnych klubów sportowych, które na dostosowanie się do rygorystycznych norm otrzymały czas do 2029 roku. Dla Polaków oznacza to konieczność wcześniejszego deponowania oszczędności na kontach, co może wiązać się z pytaniami urzędu skarbowego o legalne źródło pochodzenia tych środków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.