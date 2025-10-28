Gotówka zniknie szybciej, niż myślisz! Znamy oficjalną datę końca płatności banknotami.
Gotówka w odwrocie. „Zero-cash” nadchodzi, oto kiedy wejdą zmiany. Europa wkracza na kolejny etap transformacji płatności.
Dla niektórych to krok w stronę wygody, dla innych alarm gotówka już nie będzie bezwarunkowo akceptowana. Zmiany, które do niedawna wydawały się odległą wizją, zaczynają być ustawowo planowane.
O co chodzi
Nowe przepisy Parlament Europejski przyjęły limit płatności gotówką na poziomie 10 000 euro. Po przekroczeniu tej kwoty transakcja gotówkowa stanie się niedozwolona. Dodatkowo, przy kwotach powyżej 3 000 euro sprzedawca będzie miał obowiązek zweryfikować tożsamość kupującego. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli planujesz zakup droższego towaru lub nieruchomości gotówką, musisz przewidzieć, że nie wystarczy już przekazać banknotów. Transakcje powyżej określonego progu będą musiały być dokonywane przelewem, kartą lub inną formą elektroniczną, a każda większa płatność będzie podlegała kontroli.
Dlaczego to ważne
Chodzi nie tylko o wygodę i cyfryzację finansów. Przepisy mają na celu ograniczenie szarej strefy, zwiększenie transparentności obrotu pieniędzmi i utrudnienie ukrywania dochodów. Z drugiej strony zmiana dotyka obszarów prywatnych to, jak dokonujesz płatności, nie będzie już wyłącznie Twoją sprawą.
Źródła: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.