Gotówka znów na wagę złota? Eksperci mają jeden ważny apel!
Cyfrowe płatności miały całkowicie zastąpić gotówkę, ale eksperci coraz głośniej ostrzegają: w obliczu rosnącego ryzyka cyberataków i awarii systemów bankowych fizyczny pieniądz może stać się naszym jedynym ratunkiem. Ekonomiści radzą, by zawsze mieć w domu żelazną rezerwę gotówki na czarną godzinę.
Gotówka wraca do łask? Eksperci radzą przygotować się na kryzys
Cyfryzacja płatności sprawiła, że gotówka w ostatnich latach straciła na znaczeniu. Jednak ekonomiści coraz częściej podkreślają, że fizyczny pieniądz może uratować nas w sytuacjach kryzysowych. Awaria systemów bankowych czy cyberatak mogą sprawić, że dostęp do środków zgromadzonych na kontach zostanie całkowicie zablokowany. Dlatego bankowcy zalecają, aby w domach mieć zawsze przygotowaną „żelazną rezerwę” w gotówce.
Rezerwa na czarną godzinę
Eksperci największych europejskich banków apelują, by w portfelu lub domowej skrytce trzymać od 200 do 500 euro – czyli około 800 do 2000 złotych. Ma to zapewnić możliwość normalnego funkcjonowania przez kilka dni, jeśli system bankowy ulegnie awarii. Taki scenariusz może wydawać się mało prawdopodobny, ale historia pokazuje, że ryzyko wcale nie jest odległe.
Przykładem jest hiszpański blackout z kwietnia 2025 roku, kiedy to awaria zasilania sparaliżowała nie tylko komunikację i sygnalizację świetlną, ale także banki i sklepy. Płatności kartą nie działały, a bankomaty przestały wydawać gotówkę. Podobna sytuacja miała miejsce w Estonii w 2022 roku, kiedy cyberatak unieruchomił infrastrukturę bankową na 48 godzin. W obu przypadkach jedyną szansą na zakup podstawowych produktów była gotówka.
Coraz większe ryzyko cyberataków
Specjaliści ostrzegają, że systemy bankowe stają się coraz częstszym celem zorganizowanych grup przestępczych. Nowoczesne cyberataki są poprzedzane długotrwałą infiltracją i pozwalają przestępcom poznać dokładne mechanizmy działania instytucji finansowych. To sprawia, że skuteczność takich ataków rośnie, a ryzyko paraliżu banków pozostaje realne.
Dlaczego gotówka znów jest potrzebna?
Choć instytucje europejskie stale inwestują w nowe zabezpieczenia, eksperci przyznają, że stuprocentowej ochrony nie ma i nigdy nie będzie. Dlatego rekomendują, aby nie rezygnować całkowicie z fizycznych pieniędzy. Nawet niewielka rezerwa w gotówce może w kryzysie zapewnić bezpieczeństwo finansowe – pozwoli kupić żywność, leki czy opłacić niezbędne usługi.
Gotówka, jeszcze niedawno wypierana przez transakcje bezgotówkowe, dziś ponownie zyskuje znaczenie. W czasach niepewności i rosnącego ryzyka cyberataków może okazać się najpewniejszą formą zabezpieczenia.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.